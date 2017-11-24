İlkokul öğrencilerinden mesleklere göre 24 Kasım özel videosu

Verilen mesleki cevaplara, Kaymakam, belediye başkanı ve ilçe milli eğitim müdürü de katkı sağladı.

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde ilkokul öğrencileri tarafından, mesleklere göre öğretmeni tabir eden bir video hazırlandı. Eğirdir Muazzez ve Yaşar Şapçı İlkokulu 4- B sınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan özel videoda, 10 meslek grubu tarafından kendi deyimleriyle öğretmen tabiri yapıldı. Eğirdir Belediyesi Basın Bürosu tarafından da çekim desteği verilen projede, Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl, Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Sezgin de yer aldı.

24 Kasım Öğretmenler Günü anısına yapılan video, ilçedeki törende de izletilmesinin yanı sıra sosyal medyada da büyük beğeni alıyor. Öte yandan, öğrenciler tarafından hazırlanan ikinci videoda ise kendi ağızlarından öğretmenlerine gönderdikleri mesaj yer alıyor.