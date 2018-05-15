İlkokul öğrencilerine ‘Lider Çocuk Tarım Kampı’ eğitimi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Isparta İl Müdürlüğü tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik ‘Lider Çocuk Tarım Kampı’ düzenlendi. 2014 yılından itibaren düzenlenen ve Isparta İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinliklere Yedişehitler İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinden oluşan 20 öğrenci katıldı.

Pasta kesimi ile başladı

Öğrencilere doğa bilinci ve çevre farkındalığı kazandırmak, tabiatla buluşmalarını sağlamak, tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği hakkında bilgi vermek amacıyla yapılan kampın ilk gününde, İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda pasta kesimi yapıldı. İl Müdür Yardımcısı Ayhan Yaman’ın açılış konuşmalarıyla başlayan etkinliğin açılışına, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Yıldırım, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Fatma Kurt Aydın, Şube Müdürleri ile Yedişehitler İlkokulu Müdürü Hüseyin Yalçınkaya katıldı.

Sunumlu farkındalık eğitimi

2018 yılı teması olan Birleşmiş Milletler Küresel Çevre Fonunun (GEF) desteği ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Beslenme ve Gıda İçin Biyoçeşitlilik Projesi’ kapsamında Lider Çocuk Tarım Kampı’nda, öğrencilere ‘Yenilebilir Yabani Bitki Türleri’ konusunda da sunum yapılarak, farkındalık eğitimi verildi.

Programın ikinci bölümünde ise Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Çiftçi Eğitim Merkezi gezildi. Merkezde bulunan Böcek Müzesi, büyükbaş hayvancılık işletmesi, kanatlı işletmesi ve meyve bahçeleri gezilerek yetkililer tarafından öğrencilere bilgiler verildi.

Dolu dolu kamp gezisi

Lider Çocuk Tarım Kampı’nın 2. gününde ise öğrenciler, gezilerine Botalife Aromatik Yağ İşletmesi gezisi ile başlayarak, yetkililerden bilgiler aldı. Uğursan Şekerleme işletmesini ziyaret eden öğrenciler, gül bahçelerini de gezdiler. Kampın sonraki bölümünde ise Gelincik Köyü’nde faaliyet gösteren Gülverler Et ve Et Ürünleri Fabrikası üretim tesisleri gezilerek, yetkililerden bilgi alındı. Ardından merkeze bağlı Yakaören Köyü’nde çilek bahçesini gezen öğrenciler, burada dalından çilek toplayarak, bahçe sahibi ve teknik personel anlatımlarını dinlediler. Öğrencilerin kampı daha sonra mantar ve solucan gübresi işletmesi ziyaretleriyle devam etti.

Kampın son gününde ise küçükbaş hayvan işletmesi ziyareti yapan öğrenciler, kuzu ve oğlak severek hayvan yetiştirme konusunda bilgi sahibi oldular. Kampın öğleden sonraki bölümde ise Yeşilvadi Tesislerinde yöresel yenilebilir yabani bitkilerin tanıtımı yapılarak ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Kamp süresince çocukların her türlü ihtiyaçları karşılanıp çeşitli hediyeler verildi. Kampa katıldıkları için çok mutlu olduklarını, eğlenceli vakit geçirdiklerini ve yeni bilgiler edindiklerini ifade eden öğrenciler kendilerine 3 gün boyunca rehberlik eden İl Müdürlüğü personeline teşekkür ederek etkinliğin devam etmesi temennisinde bulundular. Daha sonra kampa katılan öğrencilere "Katılım Belgesi" verilerek kamp etkinlikleri sona ermiştir.