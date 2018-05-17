İmam Hatip farkındalığı oluşturmak için klip çektiler

Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ‘Değerlerim, Hayat Rehberim’ Projesi kapsamında İmam Hatip öğrencilerinin sadece imam olmadıklarını, sosyal - kültürel ve sanatsal anlamda bir okul oldukları anlatmak adına hazırlanan klip tamamlandı.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), Isparta Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu (HEM VE ASO) ile İmam Hatip Okulları Platformu işbirliğinde ‘İmam Hatip İçin Söyle’ projesi hazırlandı. Isparta merkezde bulunan orta okul ve lise dengi 8 imam hatip okulundan, yaklaşık 35 öğrencinin seslendirmede görev aldığı ve yaklaşık 100 öğrencinin emek verdiği ‘İmam Hatip İçin Söyle’ projesinde, sela ile başlayan klipte, imam hatiplinin bir günü anlatıldı.

Sabah namazından itibaren süren yaşamın anlatıldığı klipte, ‘Küllerinden doğar imam hatipli’ isimli parça seslendirilerek klip çekildi.

Rap müzik bölümlerinin de yabancı Müslüman imam hatip öğrencileri tarafından yorumlandığı klipte, alışılmışın dışında bir farkındalık çalışmasına imza atıldı.

Yaptıkları çalışmanın imam hatiplinin yalnızca imam olarak değil, her alanda zengin kültürel - sosyal ve sanatsal yapıya sahip olmasının vurgulandığını kaydeden Isparta İmam Hatip Okulları Platformu Başkanı Abdurrahman Akçil, imam hatiplere yönelik ilginin artırılması ve toplumun her kesiminde gereken hassasiyetin gösterilmesi adına bu tür çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.

Öte yandan, hazırlanan ve internet ortamında çokça paylaşılan klibin sorumluluğunu ise daha önceki dönemlerde hazırlanan ‘Isparta İçin Söyle’ de olduğu gibi Selim Gümüş üstlendi.