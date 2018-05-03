İmamın odasından sadaka kutusundaki parayı çaldı

Başka suçlardan kesinleşmiş 3 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu belirlenen şahıs yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezindeki Emre Mahallesi’nde bulunan Emre Camii’nde imam hatip odasının camını sert bir cisimle kıran H.A. isimli çocuk, içeri girerek bulduğu yardım kutusundaki 140 lirayı alarak kayıplara karıştı. Yaşanan olay, caminin içinde ve dışında bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayın fark edilmesi üzerine durum polise haber verildi. Camiye gelerek incelemelerde bulunan Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Bürosu ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şahsın kimliğini tespit etti. Küçük yaştaki H.A. olduğu tespit edilen şahsın cezaevi firarisi olduğu ve çeşitli suçlardan toplam 3 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen H.A. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.