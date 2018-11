İndirim Günleri düzenlenen Tarihi Üzüm Pazarı'nda yüzler gülüyor

Isparta Belediyesi'nin katkılarıyla 2 Kasım'da başlayan ve 11 Kasım'a kadar devam edecek olan Tarihi Üzüm Pazarındaki İndirim Günleri esnafın yüzünü güldürdü.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, İndirim Günlerinin başladığı 2 Kasım'dan buyana Tarihi Üzüm Pazarı esnafını yalnız bırakmıyor. Esnafları tek tek dolaşan hal, hatır soran Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, ayrıca bölgedeki esnaftan da alışveriş yaptı.

“1500 yıllık Üzüm Pazarının kıymetini bilmemiz lazım”

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Tarihi Üzüm Pazarında yaptığı ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulundu. Başkan Günaydın, esnafın indirime gittiğini, normal fiyatlar ile indirimli fiyatının rakamlarını alıcılara söylediğini belirterek, kendisinin de gerek belediye ikramları, gerekse ev ihtiyaçlarını Üzüm Pazarı esnafından aldığını söyledi.

Günaydın, “Burada ikinci kez alışverişe çıktım. Hem esnafımızın halini hatırını sorduk, hem de neşesini gördüm. Isparta'da bulunamayan birçok ürünü bu pazar alanımızda bulmak mümkün. Her zaman bu fiyata bulunamayacak ürünler Bayraklı Üzüm Pazarımızda. Bayraklı Üzüm Pazarımızın değerini bugün bir kez daha gördüm. Isparta halkı olarak 1500 yıllık Üzüm Pazarının kıymetini bilmemiz lazım. Her sokakta farklı esnafımız var, aradığın her şeyi bulabiliyorsun. Isparta Belediyesi olarak biz katkı sunduk, ancak esnafımızda bu indirime hepsi riayet etmiş. Bu pazarımızın daha da güzelleşmesini ve devam etmesini arzu ediyorum. Isparta Belediyesi ve başkanı olarak buradaki esnafımızı da gönülden destekliyorum” dedi.