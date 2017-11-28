İniş takımlarının açılması unutulan uçak gövdesi üzerine iniş yaptı

Isparta’daki ER-AH Uçuş Akademisi’ne ait eğitim uçağı, eğitim pilotunun iniş takımlarını açmayı unutmasından dolayı gövdesi üzerine iniş yaptı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ER-AH Uçuş Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Cabıoğlu, söz konusu olayda o sırada uçakta bulunan eğitmen ve öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti. Olayla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını dile getiren Cabıoğlu, "Uçakta çok fazla hasar yok. Gerekli işlemler yapılmıştır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden incelemek için ekip bekliyoruz. Olumsuz bir durum yok. Eğitim uçuşu yapılan uçuş okulunda böyle şeyler oluyor. En büyük tesellimiz uçaktakilere bir şey olmamış olması" dedi.