İran, gülü Isparta SDÜ ile tanıyacak

İran Milletvekili Reza Ansari, İran Tarım Bakanlığından 6 uzman ve 17 gül suyu üreticisi ile 3 çiftçi, SDÜ Gül ve Gül Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezine (GÜLAR) konuk oldu. 30 Kasım Perşembe gününe kadar Isparta’da temaslarını sürdürece olan heyet, SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Saltan tarafından karşılandı.

SDÜ Yenilikçi Teknolojiler Merkezi’nde; Nanoteknoloji Eğitimi ve Konferans Salonu’nda başlayan etkinlikte konuşma yapan Saltan, İran ile gül odaklı bilimsel işbirliği hedeflediklerini ifade etti.

"Gül, Peygamberimiz ile özdeşleşmiştir"

Heyeti SDÜ’de misafir etmekten mutluluk duyduklarını ifade ederek sözlerine başlayan SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Saltan, "Isparta, dünyada gül çiçeği ile simgeleşmiştir. Dünyada üretim ve değer açısından söz sahibi merkezlerden biridir. Yeryüzünde gülü herkes sever. Ancak Türkler ve İranlılar daha geniş manada ifade edecek olursak Müslümanlar daha çok sever. Zira gül Peygamberimiz Hazret Muhammed (SAV) ile özdeşleşmiştir. Dini yönü vardır. Ancak şunu da söylememiz gerekir ki gül ile ilgili çalışmalar dünyada yetersizdir. Bilim evrenseldir. Onun için İran ile Türkiye gül konusunda daha çok birlikte hareket etmelidir. Bu birlikteliğin daha güçlü şekilde sürmesini dilerim. 3 gün boyunca görüşmelerin güzel ve faydalı geçmesini umut ediyorum" dedi.

"İşbirliği her geçen dönem güçleniyor"

Gül ve Gül Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜLAR) Müdürü Yrd. Doç. Dr. Sabri Erbaş da İran ile kurdukları iletişimin sağlıklı bir şekilde yönetilmeye devam edildiğini söyledi.

15-19 Haziran 2015 tarihleri arasında İran’dan 45 kişilik bir Gülsuyu heyetini yine SDÜ’de ağırladıklarını anımsatan Yrd. Doç. Dr. Erbaş, "18- 23 Ağustos 2015 tarihleri arasında SDÜ olarak biz İran’a gittik. Gülsuyu odaklı olmak üzere bir dizi bilimsel çalışmalar gerçekleştirdik. Bilimsel çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. GÜLAR, 2006’da kuruldu. Isparta’da çiftçilerin ve sanayicilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve yön vermek için çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdürüyoruz" diye konuştu.

Isparta’nın dünya çapında bir gül merkezi olduğuna atıf yapan Erbaş, 2 bin 800 hektarda ziraat yapıldığını ifade etti. Yıllık ortalama 8 ile 10 bin ton gül çiçeği hasadı yapıldığını dile getiren Erbaş, bunun da gülyağı, konkret, absolüd, gülsuyu şekline dönüştürüldüğünü ifade etti.

Isparta’da global ölçekli gülyağı fabrikalarının yanı sıra 35 kozmetik firmasının bulunduğunu anlatan Erbaş, GÜLAR’ın bilimsel temelli çalışmalarını anlattı. GÜLAR’ın ıtrî/tıbbi ve aromatik bitkiler, uçucu yağlar, doku kültürü, ıslah çalışmalarını da analiz eden Erbaş, 1 parlamenter, 6 Tarım Bakanlığı uzmanı, 3 akademisyen, 17 gül suyu üreticisi ve 3 çiftçi ile 30 Kasım Perşembe gününe dek görüşmeler yapacaklarını sözlerine ekledi.