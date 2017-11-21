ISHAYKO’dan gönüllü koruma görevliliği toplantısı

- Toplantıda sokak hayvanlarının rehabilitasyonundan, saldırgan hayvanların eğitim ve küpeleme çalışmalarına kadar tüm detaylar masaya yatırılırken, hayvan barınağının da zaman zaman kontrol edilmesi gerekliliğine dikkat çekildi.

Türkiye’nin en büyük ve geniş kapsamlı Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne sahip olan Isparta’da Yerel Hayvan Koruma Görevlisi olmak isteyen gönüllüler, geçtiğimiz akşam düzenlenen toplantıda buluştu.

Isparta Hayvan Koruma Derneği (ISHAYKO) tarafından organize edilen toplantı kent merkezinde bir kafede gerçekleştirildi.

‘YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİSİ’ GÖNÜLLÜLERİNE BAŞLIK BAŞLIK ANLATIM

Yerel Hayvan Koruma Görevlisi olmak adına 20’yi aşkın gönüllünün katıldığı toplantıda, “Sokak hayvanlarının refahı için yapılması gereken çalışmalar, Yerel hayvan koruma görevlilerinin sorumlulukları, 5199. Sayılı Kanundaki maddelerde geçenler ile yapılması gerekenler, Hayvan hakları ile ilgili eğitim çalışmalarının yapılması yönünde adımlar atılması gerektiği” başlıkları altındaki konular masaya yatırıldı.

‘BAŞARI BİRLİK İLE SAĞLANIR’

Hayvanların korunması adına ferdi olarak çalışmalar yapılmasının yanı sıra birlik ve beraberliğin sağlanması yönünde görüşlere dikkat çekilen toplantıda, başarının ancak bu şekilde sağlanabileceği vurgulandı.

“BARINAĞI TAKİP EDİN” VURGUSU

Isparta Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde tamamlanarak açılışı gerçekleştirilen Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin de masaya yatırıldığı toplantıda, bu merkezde yapılan çalışmaların takip edilmesi de ifade edildi.

Bununla birlikte söz konusu toplantıda; sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, aşılanması ve küpelenmesi sonrasında alındığı bölgeye geri bırakılması ile korunması ve beslenmesi için belediye ile birlikte ortam hazırlanması konularına değinildi.

GÖNÜLLÜLÜK ÇAĞRISI

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ISHAYKO Başkanı Aynur Gül ve Başkan Yardımcısı Sabri Kocabaş, “Bugünkü toplantımız yerel hayvan korumacısı olarak sokaktaki hayvanlarına kanunun gereğince yapılabilecekler konuşuldu. Belediye ile birlikte bu hayvanların kısırlaştırılıp, aşılanıp aynı yerine konulması konusunda, yine belediye ekipleri ile çalışılacak ve yardımcı olunacak. Hayvanları tanıyan mahalledeki yerel hayvan görevlileri, hayvanların toplanması konusunda yardımcı olacak ve ilgili konuların takipçisi olacaklar. Yasa gereğince belediyelerin sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler ile çalışması yasal bir zorunluluktur. Bizim gönüllülerimizin bu konuda istekli olması çok sevindirici ve umut verici Sizler de yerel hayvan koruma görevlisi olmak ve yardım etmek isterseniz, tekrar toplantılarımız olacaktır. Bunun dışında, derneğimize bireysel olarak da başvuru yapabilirsiniz” ifadelerini kullandılar.

Toplantıdaki katılımcılara ayrıca, hayvanlardan korkan insanlara karşı ılımlı yaklaşılması gerektiği belirtilirken, Yerel Hayvan Koruma Görevlilerinin ile İl Hayvan Koruma Kurulu’nun sorumlulukları anlatıldı.