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07 Eylül 2018 18:16

Işık ihlallerine havadan ceza

Isparta’da trafik polisinin drone ile yaptığı kırmızı ışık uygulamaları kapsamında, kural ihlali yapan sürücülere ceza havadan geldi.

Işık ihlallerine havadan ceza

07 Eylül 2018 18:16


Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, kentte drone eşliğinde kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere yönelik denetim yapıldı.


9 sürücüye havadan kırmızı ışık cezası


Kentte trafik yoğunluğunun en fazla olduğu Kolçelik Kavşağı bölgesinde 1 saat boyunca yapılan drone’lu uygulamalar çerçevesinde 9 araç sürücüsüne ‘Kırmızı ışıkta geçmek’ maddesinden işlem yapıldığı öğrenildi.


Yapılan uygulamalarda 9 sürücüye toplam 2 bin 115 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.


“Asıl amaç; vicdanların polislik görevi yapmasını sağlamak”


Isparta’da 2 trafik ve 1 drone ekibi olmak üzere toplam 3 ekip halinde 6 polisin katıldığı uygulamaların zaman zaman farklı yer ve saatlerde devam edeceği belirtilirken, asıl amacın trafikte kırmızı ışık konusunda duyarlılık oluşturmak, polis görülmeyen durumlarda bile ışığa riayet etmek ve vicdanların polislik görevi yapmasını sağlamak olduğu vurgulandı.




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