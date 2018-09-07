Işık ihlallerine havadan ceza

Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, kentte drone eşliğinde kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere yönelik denetim yapıldı.

9 sürücüye havadan kırmızı ışık cezası

Kentte trafik yoğunluğunun en fazla olduğu Kolçelik Kavşağı bölgesinde 1 saat boyunca yapılan drone’lu uygulamalar çerçevesinde 9 araç sürücüsüne ‘Kırmızı ışıkta geçmek’ maddesinden işlem yapıldığı öğrenildi.

Yapılan uygulamalarda 9 sürücüye toplam 2 bin 115 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

“Asıl amaç; vicdanların polislik görevi yapmasını sağlamak”

Isparta’da 2 trafik ve 1 drone ekibi olmak üzere toplam 3 ekip halinde 6 polisin katıldığı uygulamaların zaman zaman farklı yer ve saatlerde devam edeceği belirtilirken, asıl amacın trafikte kırmızı ışık konusunda duyarlılık oluşturmak, polis görülmeyen durumlarda bile ışığa riayet etmek ve vicdanların polislik görevi yapmasını sağlamak olduğu vurgulandı.