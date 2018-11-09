Isparta 10 Kasım mesajları

ISPARTA (İHA) – Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80. yıldönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu yayımladığı mesajında, “10 Kasım, sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma değil, onun en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni geliştirip koruyarak geleceğe taşıma azmimizi tazelediğimiz gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatandaşlarımıza; ölümün acı olduğu kadar, her canlının bir gün mutlak tadacağını şu sözleriyle anlatıyordu: ‘Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' ‘Beni görmek demek, behemâl yüzümü görmek değildir. Benim düşüncelerimi, benim fikirlerimi anlıyorsanız bu kâfidir.' Fikirler, değerler en kalıcı eserlerdir ve bunları yaşatacak olan bizleriz. Cumhuriyetimiz bugün, kuruluş amacına uygun olarak, gelişen ekonomisiyle, sanayi tesisleri, üniversiteleri, otoyollarıyla, eğitim, spor, sağlık alanındaki büyük yatırımlarıyla, tarım ve turizmdeki başarılarıyla, modern şehircilik uygulamalarıyla her alanda gelişmişlik standartlarını yükseltmiş olup, yarınlara güven ve umutla bakan bir ülke konumundadır. Bu başarıları ile ülkemiz, dünyadaki birçok ülkenin de umudu olmuştur. Gelecek nesillerimiz de aynı şuur ve inançla, Cumhuriyetimizi çok daha müreffeh bir devlet haline getireceklerine inancımız tamdır” dedi.

Günaydın: “Atatürk, Türk milletine kendisini adamış, Milli Mücadeleyi başarıya ulaştırmak için canını dişine takmış inanmış ve ülkü sahibi bir şahsiyettir”

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ise, “Cumhuriyetimizin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikal edişinin 80'inci sene-i devriyesinde saygı, özlem ve rahmetle yâd ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 57 yıllık ömrüne birçok başarıyı sığdırmış, bu süre zarfında sayısız ilklere imza atmış, şartlara göre değişmeyen ilke ve ülküleriyle Türk tarihine mühür vurmuştur. Atatürk, Türk milletine kendisini adamış, Milli Mücadeleyi başarıya ulaştırmak için canını dişine takmış inanmış ve ülkü sahibi bir şahsiyettir. Mustafa Kemal Atatürk; Türk tarihinin bu zamana kadar gördüğü en büyük devlet adamı ve komutanlardan birisi olarak, azim ve kararlılık içinde, en imkânsız zamanlarda bile nelerin yapılabileceğini en iyi şekilde gösteren büyük bir dehadır” ifadelerini kullandı.