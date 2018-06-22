Isparta Atatürk Parkı belediye işletmeciliğinde hizmete açıldı

Isparta Belediyesi tarafından, belediye işletmeciliği devralınarak yeniden düzenlenen Atatürk Parkı hizmete açıldı. Açılış törenine Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Milliyetçi Hareket Partisi Isparta İl Başkanı İsa Yalçın, milletvekili adayları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Günaydın, “Burası Isparta halkına ait. Isparta’mızın ihtiyacını giderek, lezzetin en üstü, servisin de en iyisini yapalım dedik. İşletmecilerimiz bu çalışmayı yürütemediler. Burası 5-6 ay önce bir çöplük halindeydi, sadece çay içilebiliyordu ondan da sürekli şikayet geliyordu. 11 yıl yasaların boşluğundan istifa eden işletmeciden burayı geri alamamıştık. Isparta’mıza yakışmayan bir çalışma vardı” dedi.

“Biz yapalım dedik”

“Şehrin göbeği olan yerden halkımızın istifade etmesini 11 yıl maalesef sağlayamadık” diyen Belediye Başkanı Günaydın, “Belediyemizin asıl işi bu değil. Ama bu işi belediye olarak ‘Biz yapalım’ dedik. En iyisini yapalım, bundan daha iyisi olmasın istedik. Bu niyetle yola çıktık. Vatandaşımızın bütçesine uygun olsun, herkesin istediği lezzeti, tadı burada bulsun istedik. Binamızın içi oldukça şık oldu. Ayrıca üst katımızda terasımız var. Buraları da görmenizi istiyorum. Burası hem yazlık hem de kışlık. Bugün bir açılıştan öte demo çalışması yaparak, eksiklerimizi ve fazlalarımızı görelim istedik” diye konuştu.

Başkan Günaydın ve beraberindekiler daha sonra parkı gezerek, vatandaşların memnuniyet, dilek, istek ve taleplerini dinledi.