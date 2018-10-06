Isparta Baro Başkanı Gökmenoğlu 5. kez başkan seçildi

Olağan Genel Kurulunda tek aday olarak yeniden başkanlığa aday olan Av. Gökmen Hakkı Gökmenoğlu 5. kez başkan seçilerek güven tazeledi.

Kentte 2010 yılında yapılan Genel Kurulda ilk kez başkanlık görevine seçilen Gökmenoğlu, bu kez 5. dönem için baro avukatlarından onay aldı.

Türkiye Barolar Birliği Isparta Baro Başkanlığı binasında yapılan 30. Olağan Genel Kurulda bir konuşma yapan Başkan Gökmenoğlu, “Isparta Barosu'nun bir mensubu olmaktan her zaman sizler gibi büyük bir onur ve gurur duydum. Büyük bir onur ve gurur duyduğum baroma beni başkan seçmeniz ise gurur ve onurun en yücesi oldu. Görev yaptığım süre boyunca şahsım ve yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarım bu ağır sorumluluğun farkında olarak çalışmaya gayret gösterdik, Isparta Barosu'nun sancağını bize devrettiğiniz günkü gibi zirvede tutmaya özen gösterdik. Baromuzun sancağını bize güvenerek teslim ettiniz, yapılan hata ve yanlışları görmezden geldiniz, büyük bir tevazu göstererek, genç ve tecrübesiz demediniz, bizlere güvendiniz. Bizlerde her zaman bu güveniniz ile çalıştık ve sizlere çok daha iyi hizmet verebilmenin, sancağımızı daha ileri götürmenin gayretini gösterdik” dedi.

“Yapılan çalışmalarda bir başarı sağladıysak bu bizlerin değil sizlerin başarısıdır”

“Göreve geldiğimiz günden bu yana büyük bir onur ve mutluluk duyarak, her ay düzenli olarak yazılı bir şekilde sizlere ulaştırdığımız faaliyet raporlarımızda da ifade ettiğimiz üzere şahsıma gösterdiğiniz büyük güven ve hoşgörü için müteşekkir olduğumu belirtmek isterim.” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Gökmenoğlu, “Beni ve yönetim kurulu üyelerimizi göreve getirdiğiniz günden itibaren yapılan çalışmalarda bir başarı sağladıysak bu bizlerin değil sizlerin başarısıdır. Bizleri göreve getirdiğiniz günden itibaren Isparta Barosu'nun mensubu tüm meslektaşlarımızın destek ve katkılarını hep yanımızda hissettik, sizler bizleri desteklemenin yanında aynı zamanda yaptığımız hataları da görmezden gelerek, büyük bir özveri ve tevazu gösterdiniz. Elde edilen başarıları alkışlayıp, yapılan yanlışları görmezden geldiniz. İşte, bu sayededir ki başta şahsım olmak üzere tüm yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyelerine cesaret ve güven verdiniz. Şu anda bile bu güveni ve desteği hissediyoruz. Bundan dolayı tüm destek ve katkısını sunan sizlere şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

Hizmet binası teşekkürü

Başkan Gökmenoğlu konuşmasında ayrıca, bugüne dek devam eden başkanlık sürecinde baroya kazandırılan hizmet binası konusunda, başta Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür etti.

“Farklılıkları değil, hepimizin ortak noktası olan avukatlığımız bizleri ilgilendirdi”

Gökmenoğlu konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Biz Türkiye Barolar Birliği ve 80 baro ile büyük bir aileyiz. Isparta Baro Başkanlığı ise bu ailenin büyük bir kolu. Biz önce hukukçu ve avukatız, sizlerin ve bizlerin farklılıkları değil hepimizin ortak noktası olan avukatlığımız bizleri ilgilendirdi. Önemli olanın farklılıklarımız değil ortak noktalarımız olduğunu görerek, aynı pencereden bakabilmek olduğunu çok iyi biliyoruz. Biz bunu başardık diye umut ediyoruz. Umarız sizlerde öyle düşünüyorsunuzdur. Biz önce hukukçu ve avukatız, sizlerin ve bizlerin farklılıkları değil hepimizin ortak noktası olan avukatlığımız bizleri ilgilendiriyor. Bize olan güven ve hoşgörünüz için minnettarız. Isparta Baro Başkanlığını temsil etmek ve adına yakışır hizmetleri sizlere sunmanın onur ve mutluluğunu bize verdiniz. Bundan dolayı da büyük gurur ve mutluluk duyduğumuzu belirtiyoruz.” diye konuştu.