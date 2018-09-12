Isparta Belediye Başkanı Günaydın, 14 yıllık hizmet sürecini anlattı

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, belediyenin 14 yıllık hizmet sürecini paylaştı. Günaydın, “Üreten, kazanan, kazandığını halkına harcayan bir belediyeyiz” dedi.

Gülistan Mahallesinde, Isparta Belediyesi tarafından Mahalle Buluşması düzenlendi. Buluşmada kurulan Hizmet Masası ile daire müdürleri, mahallelinin istek ve şikâyetlerini not aldı. Gülistan Meydanlığına kurulan balon parkta çocuklar gönüllerince eğlendi, Sanatçı Abdullah Beyhan da, meydanı dolduran vatandaşlara birbirinden güzel eserlerini seslendirdi.

Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, 14 yıllık hizmet süresince şehre yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. 1999-2004 dönemi ile 2009'dan günümüze Isparta'ya bin 800 metre uzunluğunda Çayboyu Projesini kazandırdıklarını ifade eden Günaydın, yine ilk dönem başlattıkları ağaç dikimi ile bugün şehrin bir milyonun üzerinde ağaca kavuştuğunu vurguladı. Günaydın, göletleri, sosyal, kültürel alanlarıyla 400 dönümlük Gökçay Mesirelik alanı ile birlkte yine Gökçay'da tarih yolunun vatandaşlara hediye edildiğini söyledi. Isparta'ya Halife Sultan Mezarlığı kazandırıldığını ve burasının şu anda şehrin ana mezarlıklarından birisi haline geldiğini aktaran Günaydın, Böcüzade Parkı'nın da Isparta'ya hediye edildiğini kaydetti.

“Isparta halkına teslim ettim”

Şehrin ilk kez Halıkent, Yedişehitler, Davraz ile birlikte kapalı pazar alanlarına kavuşturulduğundan bahseden Günaydın, “Bu Belediyenin hizmeti, çalışkanlığı bunları yapabildi. ‘Daha yeşil bir Isparta' diyerek bir milyon ağaç dikildi. Bunun ardından bu dönemde de 500 bin gül dikimi yapıldı. Bu kış bu sayı bir milyona ulaşacak. Isparta'mız en yeşil ve gülü ile manası olan bir kent olacak. Isparta'mız için gül projesini önemli buluyorum. Yine ilk dönemimizde 18 ay içerisinde bin 750 konutun yapımını tamamlayıp Isparta halkına teslim ettim” dedi.

“Türkiye'nin en ucuz, kaliteli, temiz suyu Isparta'da”

Isparta'ya bin km'nin üzerinde asfalt ve bin 850 km'lik yağmur suyu projesinin yapıldığını, içme suyu olarak şehirde bulunan zararlı hatların değiştirildiğini, ilave hatlar döşendiğini kaydeden Günaydın, şehre üç ayrı su deposu ile SCADA sistemi kurulduğunu hatırlattı. Depoların SCADA sistemi sayesinde su tasarrufları ile enerji tasarrufuna gidildiğini anlatan Günaydın, Akdağ'dan Isparta'ya yeni içme suyu kazandırıldığını yine Dere Mahallesinin üst bölümüne de iki yeni depo yapıldığını söyledi. Günaydın, “Türkiye'nin en ucuz, kaliteli, temiz suyu Isparta'da” şeklinde konuştu.

“40 senede altından kalkılamayacak işi kısa sürede tamamladık”

Belediye başkanlığına ara verdiği bir dönem içerisinde belediyenin tüm araç ve iş makinelerinin yok edildiğini ancak ikinci defa göreve gelmesinin hemen ardından belediyeye 210 adet iş makinesi ve diğer araç gereç ve ekipmanların kazandırıldığını aktaran Günaydın, “Aldığımız bu araçlar 6 ayda kendisini amorti etti. O zamanın rakamı ile 15 milyon lira harcayarak almış olduğumuz araçların bugünkü rakamı 30 milyon liradır. Saatte 200 ton üretim kapasitesine sahip asfalt plenti kurularak şehrimizde bin km'nin üzerinde asfalt döküldü. 40 senede altından kalkılamayacak işi kısa sürede tamamladık” ifadelerinde bulundu.

“Isparta'yı müzeler şehri, kültür şehri yapıyoruz”

Türkün tarih, kimlik, özlük ve benliği ortaya çıkaran ve yıllık 60 bin ziyaretçisi bulunan Prof. Dr. Turan Yazgan Etnografya Müzesini kurduklarını ve 3 binin üzerinde kilim ve halı ile ülkeye ışık tuttuğunu dile getiren Günaydın, “Ergenekon Türk Milletinin en büyük destanlarındandır. Milletler destanlarıyla yaşar ve devletler var olurlar. Ergenekon ve Balyoz operasyonları sonrasında Ergenekon Müzesi kurma çalışması başlattık ve bitmek üzere. Yine Kirazlıdere'ye Dede Korkut Müzesini yapacağız” derken, “Bu müzeleri de kurduğumuz zaman o FETÖ ile Türkiye'yi yıkmak isteyen insanlar var ya, Meclisin üzerine bomba atanlar var ya, o hainler bu müzeleri gördükleri zaman ayakları titreyecek. Türk milletinin ne kadar büyük olduğunu görecekler. Isparta'yı müzeler şehri, kültür şehri yapıyoruz. Dünyanın neresinde bir Türk varsa onu Isparta ilgilendirecek” ifadelerini kullandı.

“Bu işlerimizi 32 cumhuriyet kadınımızla işledik”

Yine Hızırbey Kulepark, Halıkent Mahir Göker Parkı, Şehitler ve Gaziler Parkları, Modernevler Parkı, Türkoloji Parkı gibi sayısı bir hayli fazla parkların Isparta'nın kullanımına sunulduğunu söyleyen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, kurdukları Ahşap Sanat Merkezi ile de Gökkubbe, Saat Kulesi, Etnografya Müzesinin kapıları, pencereleri ve diğer ahşap işlerinin yapıldığını belirtti. “Ahşap Sanat Merkezimiz de diğer projelerimiz kadar önemlidir” diyen Günaydın, yine ISMEK el sanatları ile Anadolu etnografyasının gün yüzüne çıkarıldığını, kurdukları Elizi Mağazası ile bunların satışa sunulduğunu kaydetti. “Kaybolan el sanatlarımızı ve Anadolu etnografyasını gün yüzüne çıkardık” diyen Günaydın, “Bu işlerimizi 32 cumhuriyet kadınımızla işledik” görüşlerinde bulundu.

“İlk defa güreşlerin olimpiyatını gerçekleştireceğiz”

Isparta Belediyesi olarak çöpten enerji tesisi kurulduğunu ve aylık 500 bin liralık elektrik üretimi gerçekleştirildiğini belirten Günaydın, yine Gökkubbe altına çok amaçlı spor ve kültürel alan inşaatının devam ettiğini kaydetti. Günaydın, “Isparta'mızda gelecek yıl düzenleyeceğimiz 5. Geleneksel Yağlı Güreş Müsabakalarımızı burada düzenleyeceğiz. İlk defa güreşlerin olimpiyatını gerçekleştireceğiz” ifadesinde bulundu.

“Projeler hazır”

Yine kitap fuarları düzenlediklerini, şehir süsleme sanatı çerçevesinde köprüler inşa ettiklerini, düzenledikleri mahalle ve köy buluşmaları ile şehir ile köyün birleştirildiğini anlatan Günaydın, otopark yatırımlarına da değindi. Bir dönemde Halı Sarayı, Belediye Önü, Çelebiler, Pirimehmet, Valilik arkası, ITKM gibi alanların yer altı ve yer üstü otoparklara kavuşturulduğunu dile getirdi. Günaydın, “7 otoparkı hizmete sunduk, 20 otopark daha yapacağız. Avrupa'nın en iyi şehri böyle olur. Şimdide 200 dönümlük alana 150 milyon lira yatırım bedelli Otogar ve AVM yapıyoruz. Isparta'mızı yaşayan şehir, en iyi şehir yaptık mı? Yaptık. Şimdi bir yere daha bu hızı kesmeden gitmemiz lazım. Avrupa'nın en güzel şehri Isparta olsun hedefini önümüze koyduk. Projeler hazır. Bu güzellikleri bizim çocuklarımız, torunlarımız görecek” sözlerine ekledi.