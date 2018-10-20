Isparta Belediye Başkanı'ndan Öğrenci Andı'na pankartlı destek

ISPARTA (İHA) – Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Danıştay'ın "Öğrenci Andı" kararına belediye hizmet binasına astığı pankartla destek verdi.

Danıştay'ın "Öğrenci Andı" kararının ardından Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ın talimatıyla belediye hizmet binasına üzerinde Atatürk'ün fotoğrafı ve Öğrenci Andı'nın yer aldığı bir pankart asıldı. Başkan Günaydın, yaptığı açıklamada, “Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, ilkem küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak demenin ne suçu var. Bu bizim kendi milli özümüzü çocuklarımıza ilkokul çağında yön veren bir andımız. Çok şükür ki, bundan sonra bu andımızı daha kuvvetli bir şekilde, gür bir sesle millet ve bu milletin çocukları sahip çıkacaktır. Bu konunun şu ana kadar yasaklanmış olması bile üzücüdür ve esef verici bir konudur. Bu tartışma konusu değildir. Bu biziz, Türk milletidir bu andımız. İnşallah bundan sonra ülkemize ve milletimize çocuklarımızın her sabah okuyacağı bu andımıza tekrar kavuştuğumuza, tekrar buluştuğumuza çok seviniyorum. Ülkemize, milletimize hayırlı olması temennisinde bulunuyorum” dedi.