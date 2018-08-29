Isparta Belediyesi 10 park yapımına birden başladı

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından devam ettirilen çalışmaları inceledi. incelemenin ardından Günaydın, “Şehrimizde şu anda 10 adet park yapıyoruz. Bu parklarımızı yapmadan önce bu yeşil alanlarımızı yıllar önce ağaçlandırmıştık. Bütün parklarımızı yapıyoruz. Şehrimizin giriş bölümlerinde parklar oluşturmuştuk. Isparta’da bir sistemimiz var, o da şehrimizi bürüt olarak planlamak. Şimdi mahallelerimizin en uç noktalarına parklarımızı yapmaya başladık. Çocuklarımızın oynayabileceği, vatandaşlarımızın gelip oturabileceği park alanları oluşturuyoruz. Isparta’nın en ücra köşesine kadar yeşillendirdiysek, ağaç diktiysek şimdi de yine parklarımızı yapıyoruz. Tüm parklarımızın projeleri hazırlandı ve aynı anda yapımına başlandı" dedi.

Bir park zincirini tamamladıklarını ifade eden Başkan Günaydın, "Sonbaharda tüm parklarımız faaliyete geçmiş olacak. Maliyeti aşağıya çekiyor, verimi yükselterek zincirleme çalışıyoruz. Ekonomiye de katkıda bulunuyoruz, az parayla çok iş yapıyoruz. Isparta’mıza gelen insanlar, ‘Isparta farklı, güzel’ diyerek teşekkür ediyor. Yurt dışında kalan ve tatil için gelen hemşehrilerimiz her yıl geldiklerinde ‘şehrimizde güzel şeyler oluyor’ diyorlar. Bunlar da bana memnuniyet veriyor. Teşekkürler bize zevk ve enerji katıyor. Vatandaşlarımızın nezaketi hizmet aşkımızı hızlandırıyor."