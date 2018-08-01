Isparta Belediyesi 4.Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşlerine doğru

Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri pazar günü 54’ü başpehlivan toplam 750 pehlivanın katılımıyla gerçekleşecek.

Isparta Belediyesinin 4. Geleneksel Yağlı Pehlivan Müsabakaları 5 Ağustos 2018 Pazar günü saat 09.00’da başlayacak ve gün boyu devam edecek. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin bu yılki altın kemer sahibi Orhan Okulu başta olmak üzere Isparta’da 54’ü başpehlivan toplam 750 pehlivan er meydanına çıkacak. Davraz Mahallesi 133 Cadde Gülbirlik okulunun yanındaki Güreş Meydanında düzenlenecek. 4. Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri öncesinde, bu yılki Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin altın kemer sahibi Orhan Okulu, hocası Kemal Yılmaz, Isparta’nın geçen yılki başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil, bu yıl yağlı güreşlerin baş cazgırlığını yapacak olan Emin Gır ve beraberindekiler Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Günaydın, Okulu’ya Kırkpınar’daki, Mehmet Yeşil Yeşil’e de Isparta’da geçen sene başpehlivanlığı kazanmasından dolayı altın takdim etti.

Orhan Okulu, ata sporuna verdiği büyük destekten dolayı Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’a teşekkür etti.

Okulu, “Belediye başkanımız Isparta’ya büyük bir güreş sahası, arena yapıyor. Yapılacak olan bu arena Türkiye’de bir ilk olacak. Edirne Kırkpınar’da bu yıl başpehlivan oldum. Hedefimiz Isparta’daki bu güreşlerde de altın kemeri taşımak olacak. Buradaki güreşlerde Kırkpınar’ın rövanşı niteliğinde olacak. Burada da hedefimiz altın kemerin sahibi olmak. Tüm rakiplerimize de buradan başarılar diliyorum” dedi.

Isparta Belediyesinin geçen yıl 3.’sünü düzenlediği Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşlerinde başpehlivanlığı kazanarak altın kemerin sahibi olan Mehmet Yeşil Yeşil de, “Bu yıl Isparta’ya Kırkpınar başpehlivanı olarak gelmeyi çok istiyordum, ancak nasip olmadı. Buradan Orhan Okulu kardeşimizi tebrik ediyorum. Hafta sonu düzenlenecek olan müsabakalarda güreşçilerimiz yakışır güreşler sergileyecek. Hak eden kazansın diyorum. Isparta’yı kendi evim kabul ediyorum. Geçen yıl başpehlivan olduk, aynı başarıyı bu yılda göstermek istiyorum. 50’yi geçen başpehlivanımız geliyor. Gelen seyircilerimize hoş bir gün geçirtebilmek için uğraşacağız. Çok coşkulu ve kalabalık bir seyirci kitlesi vardı. Bu yıl daha da fazla olacağını düşünüyorum. Başkanımızın koordinesinde çok güzel çalışmalar yapılıyor. Seneye çok güzel bir sahada güreşeceğiz. Bu yıl güreşmeyi çok istiyorduk. Geçen seneki güreşten sonra bu bekleniyordu. Tabi ki, bazı şartlardan dolayı yetişmedi. Buradan güreşçi kardeşlerime başarılar diliyorum. Bölgemizi ve tüm Türkiye’deki güreş severleri davet ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Isparta’da güzel bir gün yaşandığını dile getiren Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da, pazar günü yapacakları yağlı güreşlerin kıyasıya ve centilmenlik içerisinde geçeceğine gönülden inandığını aktardı.

Günaydın, bu yıl ki, yağlı güreşlere 54’ü başpehlivan, toplam 750 güreşçinin katılacağını dile getirerek, önümüzdeki yıl yağlı güreş müsabakalarının iki güne çıkarılacağının müjdesini verdi.

Düzenledikleri organizasyonla güreşlerin ne kadar sevildiğini ve tarihe ne kadar sahip çıkıldığının bir göstergesi olduğunu kaydeden Günaydın, “Güreşçilerimiz bizi coşturdu. Isparta’ya güzel bir güreş meydanı sözü vermiştik ve bu yıl müsabakaların yeni yerimizde yapılmasını çok arzulamıştık. Ancak projeye ilaveler yapıldı, üstünün kapatılması kararlaştırıldı” dedi.

Yine güreş meydanında hiyerarşinin de olacağını başpehlivanların ve diğer boyların soyunma, duş gibi alanlarının ayrı yapılacağını belirten Günaydın, bunun içerisinde hem saygının hem de abiliğin yattığını dile getirdi.

"750 sınırlama"

Altın kemer konusuna da değinen ve ebedi kemer sahibi olabilmek için üç kez üst üste başpehlivan olmanın gerektiği hususunu da hatalı bulduğunu ifade eden Günaydın, “Başpehlivanlarımız her yıl altın kemerin sahibi olabilmeli. Bunun düzelmesi gerektiğine inanıyorum. Müsabakaya katılacak olan tüm güreşçilerimizi kutluyorum ve şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Bu yıl bin 200 civarında bir müracaatın olduğunu ancak bunu 750 ile sınırlandırmak zorunda kaldıklarına değinen Günaydın, bunun da sebepleri arasında müsabakaların tek gün olmasından kaynaklandığını aktardı.