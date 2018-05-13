Isparta Belediyesi 60 bin kişiyi festival konserinde buluşturdu

Türkiye’nin ’Gül Bahçesi’ Isparta’da Gül Fuarı ve Uluslararası Gül Festivali kapsamında Hadise ve Murat Boz sahne aldı. Atatürk Stadyumu’nda düzenlenen konsere yaklaşık 60 bin vatandaş katıldı. Stadyum, konserden saatler öncesinden doldu. Stat kapılarının açılmasıyla tribünler çok kısa sürede dolarken, özellikle gençler sahneye yakın olmak için birbirleriyle yarıştı. Binlerce kişinin stada giremediği konserin sunuculuğunu Yavuz Seçkin yaptı.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’ın konuşmasıyla başlayan konserde vatandaşlar gecenin geç saatlerine kadar eğlenirken, finalde havai fişek gösterileri gerçekleştirildi.

Belediye Başkan Günaydın, stadı dolduran binlerce vatandaşa hitap ederken, Isparta’da güzel şeylerin gerçekleştiğini belirtti.

“Çağdaş, altyapısını tamamlayan Türkiye’de tek vilayet Isparta’dır”

Başkan Günaydın konuşmasında, “En yaşanabilir şehir 81 il içinde sizin yaşadığınız şehir Isparta’dır. En temiz vilayet unvanını alan şehir Isparta’dır. Çağdaş, altyapısını tamamlayan Türkiye’de tek vilayet Isparta’dır. Isparta’mız yakın tarihte kültürel ve sosyal etkinliklere daha da fazla ulaşacaktır. Gençler size buradan müjdeliyorum. Otogar alanımız tamamlanınca sizler için yeni yaşam alanları oluşacak. Burada da en iyi şekilde vakit geçirme, sosyal ve kültürel aktivitelerde bulunabileceksiniz. Bu coşku, bu güzellik karşısında katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Isparta Belediye Başkanı olarak hepinizi seviyor, sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Hadise’ye gül tacı, Murat Boz’a halıdan portre

Konuşmanın ardından öncelikle sahne alan Hadise’ye, Başkan Günaydın tarafından Isparta güllerinden yapılan gül tacı takıldı. Yine sanatçı Hadise ve Murat Boz’a üzerlerinde fotoğraflarının bulunduğu halı tablosu, plaket ve gül ürünlerinden oluşan gül seti takdim edildi. Gül tacını takan Hadise ise bu taç ile ’Prenses’ parçasını sevenleri için seslendirdi. Özellikle gençlerin bir an olsun heyecanını ve enerjisini kaybetmediği konser boyunca Hadise ve Murat Boz birbirinden güzel eserleri sevenleri için okudu.