Isparta Belediyesi Sağlık Merkezi açıyor

Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Sağlık Merkezi hizmet binası inşa ediyor. Çayboyu'nda Emre Mahallesi köprüsü kavşağında yer alacak merkez poliklinikler, Aile ve Psikolojik Danışma Merkezi, diyetisyen, röntgen, ultrason tıbbi görüntüleme, laboratuvarlar olarak restorasyon ediliyor. Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı Sağlık Merkezi vatandaşlara ücretsiz olarak birinci basamak sağlık hizmeti sunacak.

Sağlık Merkezinin inşa çalışmalarını yerinde inceleyen Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Detaylı sağlık merkezi yapıyoruz” dedi.

İnşaat ile ilgili olarak yetkililerden bilgiler alan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Burası tam teşekküllü, halkımıza ücretsiz hizmet verecek bir sağlık merkezi olacak. Çayboyu'nda yeşillikler arasında, düzayak bir yerimizi sağlık merkezine dönüştürüyoruz. Burada cana kıyma olaylarına ilişkin olarak da psikologlarımız tarafından çalışma yapılacak. Hasta geldiğinde bu merkezde birinci basamak olarak her türlü hizmeti, iç ve dış mekân ferahlığıyla huzur içerisinde alabilecek. Bu merkez, belediye olarak sağlığa ne kadar önem verdiğimizin göstergesidir. Sağlık konusunda hassasız. Halkımıza faydalı bir hizmet olacak. Isparta Belediyesi olarak sağlık konusundaki samimiyetimizi ortaya çıkaracak bir merkez olacak. Hastalarımıza sahip çıkmak istiyoruz. Bu tesisin halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.