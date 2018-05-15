Isparta Belediyesi Ses Yarışmasını iptal etti

Isparta Belediyesi 11 Mayıs’ta başlattığı ve 15 Mayıs’ta son bulacak olan Gül Fuarı ve Uluslararası Gül Festivali kapsamında şehirdeki çeşitli etkinlikler devam ediyor. Programın dördüncü gününde yer alan ve Kayamakkapı Meydanında devam eden ‘Gül Kokulu Şehir Altın Sesini Arıyor Ses Yarışması’ programın sonlarında gelen Bakanlar Kurulunun 3 günlük yas ilanıyla birlikte sonlandırıldı.

Son yarışmacının sahnede olduğu dakikalarda Bakanlar Kurulundan çıkan yas ilanının ardından bürokratlarını yanına çağıran ve bir süre değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, programın sonlandırılması talimatını verdi. Usul gereği ses yarışmasında ilk üçe giren sanatçılar sahne alarak eserlerini tekrar seslendiriyordu. Ancak bu karar sonrasında dereceye girenlere sadece ödülleri takdim edilirken, meydanda büyük bir sessizlik yaşandı. Ayrıca jüri olarak yer alan sanatçıların finalde sahne alması da alınan kararla iptal edildi.

Belediye Başkanı Günaydın, “Güzel bir konuşma yapmak isterdim ama şu anda Bakanlar Kurulu karar aldı. Yas ilanı var. Filistinli kardeşlerimizi, Müslüman kardeşlerimizi İsrailliler katlediyor. Bundan dolayı yas ilan edildi. Elbette Isparta Belediyesi ve Ispartalılar olarak bu yas ilanına katılıyoruz. Şu anda burada yeni bir düşünce de doğdu. Salı günü saat 17.00’da protesto ve Filistinli kardeşlerimize destek amacıyla, belediye önünden, hükümet meydanına kadar yürüyeceğiz” dedi.