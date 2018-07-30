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30 Temmuz 2018 18:06

Isparta Belediyesi, sorunlu su hatlarını ücretsiz değiştirecek

Isparta Belediyesi Başkan Yardımcısı Akif Aslan, Bağlar Mahallesi’ndeki içme suyu hattının 30-40 yıllık olduğunu belirterek, "Eski hatların tamamını değiştireceğiz.

Isparta Belediyesi, sorunlu su hatlarını ücretsiz değiştirecek

30 Temmuz 2018 18:06

Vatandaşlarımızın da evlerine bağlı hatlarda sorunları varsa bu süreçte herhangi bir ücret almadan onların değiştirilmesini sağlayacağız.dedi.


Isparta Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğünün koordineli bir şekilde sürdürdüğü mahallelerde sokak bazlı altyapı ve asfalt çalışmaları Bağlar Mahallesinde devam ediyor.


Geçen dönem büyük bölümünün altyapı ve asfalt çalışmaları tamamlanan Bağlar Mahallesinde ikinci etap gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda ilk etapta 15 Sokak’ta altyapı ve asfalt çalışmaları gerçekleştirilecek. Çalışmalarda içme suyu ve kanalizasyon hatları baştan sona yenilenecek olan mahallenin sakinlerine ise ‘Alt yapılarınızı kontrol edin’, ‘Yağmur suyu hatlarınızı ayırın’ çağrısında bulunuldu.


Bağlar Mahallesinde devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Isparta Belediyesi Başkan Yardımcısı Akif Aslan şunları söyledi: “Şehrimizin en eski mahallelerinden birisi olan Bağlar Mahallesinde çalışmalarımızı bugünden itibaren başlattık. Daha önceki yıllarda mahallemizin büyük bir kısmını tamamlamıştık. Kalan bölümleri de bitiriyoruz. İlk etapta 15 sokaktan çalışmalarımıza başladık. Su ve kanalizasyon ekiplerimiz 2702 sokaktan çalışmalarına başladı. Mahalle sakinlerimizden bir ricamız var. Mevcut hatlarımız 30-40 yıllık. Biz bunların tamamını değiştireceğiz. Vatandaşlarımızın da evlerine bağlı hatlarda sorunları varsa bu süreçte herhangi bir ücret almadan onların değiştirilmesini sağlayacağız. Vatandaşlarımızın herhangi bir talepleri olduğu vakit onları da değerlendireceğiz. Muhtarımızla koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Çalışmaların ilk etabını bir hafta, on gün içerisinde tamamlayacağız. Yine vatandaşlarımızın kendi parselleriyle ilgili parsel bacalarının eğer evlerinde yaşamış olduğu bir problem olduysa onların çek valflerini koymalarını istiyoruz. Yaptığımız çalışmaların şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.”


"Muhtardan teşekkür"


Çalışmalara eşlik eden Bağlar Mahallesi Muhtarı Yaşar Aydemir de, yapılan çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Aydemir, “Mahallemize bugün itibariyle altyapı ve asfalt çalışmaları başladı. Mahallem adına başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Eski bir mahalle olmamızdan dolayı altyapı da bir sorun vardı. Bunlar da çözülüyor. Başkanımızdan ve ekibinden çok memnum, herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.




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