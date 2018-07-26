Isparta Belediyesi’den yapılandırma mesaisi

00-15.00 saatleri arasında açık olacak.

Isparta Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümü, 7143 Borçlar Kanunundaki düzenlemeler kapsamında kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması konusunda Cumartesi ve Pazar günleri 09.00-15.00 saatleri arasında açık tutulacak. Vatandaşlar kira, işgaliye, ecrimisil, ilan, reklam, su, çevre temizlik vergisi ve emlak gibi borçlarını hafta sonunda da ödeyebilecek.

28-29 Temmuz tarihlerinde hizmet verilecek

İlgili kanuna göre borç yapılandırma süresinin 31 Temmuz 2018 Salı günü sona ereceği uyarısında bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümü Sorumlusu Hasan Parlakyıldız, 28-29 Temmuz Cumartesi ve Pazar günleri de belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümü’nün vatandaşlara hizmet vereceğini aktardı. Parlakyıldız, “Vatandaşlarımızın kira, işgaliye, ecrimisil, ilan, reklam, su, çevre temizlik ve emlak gibi borçlarını 6, 9,12 ve 18 aylık eşit taksilerle yapılandırma hakları bulunmaktadır. Eşit taksitlerle bölünmesi durumunda ödemeler her iki ayda bir yapılacaktır. Peşin ödemelerde hemşerilerimizin daha fazla avantajı olacaktır” dedi.