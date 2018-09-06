Isparta Belediyesi’nde başkan yardımcısı sayısı 3’e düşürüldü

Belediyede hali hazırda 4 beledişe başkan yardımcısı görev yaparken, son düzenleme sonrasında Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İrfan Veli Kayacan’ın da başkan yardımcısı olarak atanmasının ardından sayı 3’e düştü.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve aynı zamanda belediye başkan yardımcılığı yapan Halil Gülderen, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın tarafından görevden alındı.

Başkan yardımcılığı görevinden alınan Gülderen’in Temizlik İşleri Müdürlüğü görevine devam edeceği öğrenildi. Belediye Başkan yardımcılarından Akif Aslan’ın verdiği dilekçe ile sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiği bildirildi.

Öte yandan, belediyede Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevini yürüten İrfan Veli Kayacan geçtiğimiz gün belediye başkan yardımcılığı görevine getirildi. Kayacan’ın aynı zamanda müdürlüğünü de sürdüreceği belirtildi.