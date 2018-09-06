Diğer
Kategoriler
06 Eylül 2018 15:40

Isparta Belediyesi’nde başkan yardımcısı sayısı 3’e düşürüldü

Isparta Belediyesi’nde 2 belediye başkan yardımcısından biri görevden alındı, diğeri de sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti.

Isparta Belediyesi’nde başkan yardımcısı sayısı 3’e düşürüldü

06 Eylül 2018 15:40

Belediyede hali hazırda 4 beledişe başkan yardımcısı görev yaparken, son düzenleme sonrasında Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İrfan Veli Kayacan’ın da başkan yardımcısı olarak atanmasının ardından sayı 3’e düştü.


Edinilen bilgiye göre, Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve aynı zamanda belediye başkan yardımcılığı yapan Halil Gülderen, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın tarafından görevden alındı.


Başkan yardımcılığı görevinden alınan Gülderen’in Temizlik İşleri Müdürlüğü görevine devam edeceği öğrenildi. Belediye Başkan yardımcılarından Akif Aslan’ın verdiği dilekçe ile sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiği bildirildi.


Öte yandan, belediyede Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevini yürüten İrfan Veli Kayacan geçtiğimiz gün belediye başkan yardımcılığı görevine getirildi. Kayacan’ın aynı zamanda müdürlüğünü de sürdüreceği belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ISPARTA HABERLERİ
ISPARTA HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç