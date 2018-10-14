Isparta Belediyesi'nden 2 konferans birden

Isparta Belediyesi'nin organizasyonunda Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Bülent Coşkun ve Genetik Uzmanı Dr. Serdar Savaş'ın katıldığı ‘Ruh ve Beden Sağlığı: Bir Elmanın İki Yarısı' ve ‘Kişiye Özel Koruyucu Genetik: Genlerle Gelecek' konulu konferansın ikincisi Belediye Kültür Sineması Salonunda gerçekleştirildi. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ın eşi Dilek Günaydın ile birlikte katıldığı konferansa MHP İl Başkanı Nail Bayram, belediye meclisi üyeleri ve davetliler katıldı.

Programın açılışında konuşan Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, yaşanabilir şehirlerde Isparta'nın birincilikler elde ettiğine değinirken, yaşanabilir şehirde cana kıyma olaylarının önüne geçebilmek için belediye olarak 8 ay önce kurdukları merkezden bahsederek, merkezin yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Günaydın, “Nerede eksiklik, nerede zorluk varsa onu kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Nerede eksiklik varsa orada olmaya çalışıyoruz” dedi. Tıp dünyasının hastalık sonrası tedavi ile uğraştığına değinen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Allah'ın her bir insanı farklı özelliklerde yarattığını ve bu farklılıklardan dolayı da insanların hastalıklarında da farklılıklar yaşandığına değindi. Artık gene göre tedavi döneminin başladığını ve gen bilimi ile ilgili Türkiye'de tek olan Genetik Uzmanı Dr. Serdar Savaş'ın bugün Isparta'da olduğunu ve gelişmelerden ilk olarak Isparta'nın bilgi sahibi olmasını istediklerini belirterek, konuşmacılara katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Ruh sağlığının insan üzerine etkileri hakkında bilgiler veren ve ‘Ruh ve Beden Sağlığı: Bir Elmanın İki Yarısı' konferansını sunan Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Bülent Coşkun, karamsarlık, depresyon hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu. Coşkun, “Koruyucu ruh sağlığı derken genellikle koruyucu hekimlik dendiğine bir şeyden uzak tutmak ya da erken tanı aklımıza gelmektedir. Bir de ruh sağlığı geliştirme güçlendirme kavramı var. O da tanıtma, yükseltme, geliştirme, güçlendirme anlamları taşımaktadır” dedi.

İnsanların karamsarlık halinde doktora gitmekten imtina ettiklerinden bahseden Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Bülent Coşkun, bunun nedeninin damgalanma korkusu olduğunu söyledi. Karamsarlık, depresyon halinin tedavisinin mümkün olduğunu kaydeden Coşkun, depresyon, karamsarlığın insanın algı, düşünmesini etkilediğini kaydetti. Coşkun, “Böyle bir durumda algı ve düşünmesini etkilediği için kişi ‘hasta değilim, bir şeyim yok' diyebiliyor. Ya da ‘kabahat işledim, günahımı çekeceğim' diyebiliyor” görüşlerinde bulundu.

Cana kıyma olayları ve madde bağımlığı ile ruh sağlığına ilişkin de detaylı bilgiler veren Coşkun, karamsarlık, depresyon halinde kişinin içe kapanma, yaşamdan zevk alamama, kişisel bakımı, uyku, beslenme, iş, ev hayatı, aile ilişkilerinin birer işaret olarak değerlendirilebileceğini aktardı. Çocukları anlamaya davet eden Coşkun, çocuklarla yetişkin ilişkisi kurar gibi dinlemenin, ilgilenmenin önemli olduğunu belirtirken, çocuklarla daha fazla vakit değil, kaliteli zaman ayrılması gerektiğine işaret ederek, “Çocuklarınıza ilgi gösterin” dedi.

İnsanın muazzam bir sisteme sahip olduğunu belirten Genetik Uzmanı Dr. Serdar Savaş ise ‘Kişiye Özel Koruyucu Genetik: Genlerle Gelecek' konulu konferansında “Her hücremizin içerisinde bir çekirdek, bu çekirdeğin içerisinde 3 metre DNA iplikçiği var. Bir insanda 40 trilyon civarında içinde DNA olan hücre sayısı olduğunu tahmin edersek, üç çarpı 40 trilyon, 120 trilyon metre DNA iplikçiğimiz var. Yani 120 milyar km. Yani buradan aya her birimizdeki DNA iplikçikleriyle 200 bin kez gider geliriz” dedi. İnsan yaradılışının şifrelerinin bu DNA iplikçiklerinde saklı olduğunu belirten Savaş, hastalık riskinin artık çok öncesinden tanısının koyma şansının bulunduğuna değinirken, “Hastalığın genetik yatkınlığını görmek mümkün” dedi.

Sigaranın kullanılmamasını isteyen ve sigaranın yol açtığı hastalıklardan bahseden Genetik Uzmanı Dr. Serdar Savaş ayrıca Türk toplumu tarafından kömürde yapılan mangalın da yaygın olduğundan bahsederek bu konuda da dikkat edilmesi gerektiğine değindi. Savaş, mangal ateşine doğrudan maruz kalmış ve 150 derecelik ısı üzerinde PAH'ın açığa çıktığını bunu vücuttan uzaklaştıran genlerin bulunduğunu, bu genlerin yeterince çalışmaması durumunda ise ortaya bağırsak kanserinin çıkabileceği uyarısında bulundu.

Genetik Uzmanı Dr. Serdar Savaş ayrıca basit ama genel anlamda herkese faydalı olabilecek bazı kürler hakkında da bilgiler verirken, bunların toksin atmaya, detoks yapmaya fayda sağladığını anlattı. Her insanın günlük yeterince su içmesini öneren Savaş, bir insanın vücut ağırlığının 0.3 ile çarpımından elde edilecek miktarın su olarak tüketilmesinin insana büyük faydalar sağlayacağını belirtti. Savaş, “Mesela bir insan 60 kilo ise günlük 1.8 litre su içmesi gerekir. Bu da basit toksinleri uzaklaştıran bir içecektir. Çay, kahve, ayran gibi içecekler su yerine geçmez” dedi. Savaş, “Gen özelliklerine göre uygun yaşama imkanımız var” derken, her gün bir soğanın özellikle sumakla ve bir iki diş sarımsağın mutlaka tüketilmesi tavsiyesinde bulundu. Stresle başa çıkma yöntemleriyle ilgili olarak da bilgilendirmelerde bulunan Savaş, gülümsemenin önemine dikkat çekerken, saat 20.00'den sonra bir şey yenmemesi tavsiyesinde de bulundu.

Konuşmaların ardından katılımlarından dolayı Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın tarafından Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Bülent Coşkun'a, MHP İl Başkanı Nail Bayram tarafından da Genetik Uzmanı Dr. Serdar Savaş'a çiçek takdiminde bulunuldu.