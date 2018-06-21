Isparta Belediyesinin mahallelerde başlattığı sokak bazlı altyapı ve asfalt çalışmaları devam ediyor. Turan ve Yenice Mahallelerinde devam eden çalışmaları Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, yerinde inceledi.

Günaydın, “Yenice Mahallemizde çalışmalarımız devam ediyor. Davraz, Doğancı Mahallelerimizin ardından buraya geleceğimizi söylemiştik. Bu mahallemizi de diş tırnak yeniliyoruz. Aynı anda dokuz koldan mahallelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Bu kısımda çok büyük bir altyapı sorunu bulunmuyor. Yorgun asfaltımızı kaldırıyoruz. Caddelerimizde meyil yanlışlıları var, su birikintileri oluyor” dedi.

“Ben halkın hizmetçisiyim”

Belediye Başkanı Günaydın, “Yenice Mahallemizin eski kısmında altyapı sorunumuz var ve şu anda orada çalışılıyor. Kentsel dönüşüm olur diye bu çalışmaları arkaya almıştık. Ancak, Davraz’da olduğu gibi Yenice Mahallesi sakinlerimiz de kentsel dönüşüm istemedi. Benim halkımız ne isterse ben onu yaparım şeklinde bir seçim sloganım vardı. Evet, ben halkın hizmetçisiyim. Yenice sakinlerimiz biz nostaljimizi kaybetmek istemiyoruz diyorlar. Bizde eski kısımda altyapı çalışması başlattık. Ben Isparta halkımın yaşamasını istiyorum, karşısında direnen bir insan olmak istemiyorum. Ne derlerse onu yapıyorum. Halkımızın isteği başımızın tacıdır. Eski nostaljilerini, geleneklerini, atalarından kalan evlerini bozmak istemiyorlar, bende buna riayet ediyorum. Yaptığımız bu çalışmaların Yenice sakinlerimiz başta olmak üzere Isparta’mıza hayırlı olmasını diliyorum.”