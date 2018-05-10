Isparta Belediyesi’nden anneler günü etkinliği

Halıkent Mahallesi Moda Park’ta gerçekleştirilen Anneler Günü etkinliğine şehit ve gazi anneleri, eşleri ve yakınları katıldı. Isparta Belediyesinin destekleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen etkinlikte annelere çiçek takdiminde bulunulurken, Türk Halk Müziği Sanatçısı Ümmü Erbil’de türküleriyle annelerle bir araya geldi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanı Musa İrez, “Annelik Peygamber katında da, Allah katında da en yüksek değerlerle ifade edilmiştir. Sağlam bir toplum ancak temelleri sağlam atılmış bir aile yapısı ile mümkündür. Bu anlamda annelerimiz ilk ve ebedi öğretmenlerimizdir. Onlardan öğrenecek daha çok şeyimiz var. Hepinize, anne sevgisi ile dopdolu bir ömür dilerken her platformda maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Günaydın ve değerli eşi Dilek Günaydın’a, bugünün anlam ve önemine binaen burada bulunan şehit annelerimize, eşlerine, kahraman gazilerimizin eşlerine ve tüm misafirlere teşekkür ederim. Ayrıca bizlerin burada toplanmasına vesile olan şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlıklı bir hayat diliyorum” dedi.

Türk Anneler Derneği genel merkezinin geçen yıl olduğu gibi bu yılda bütün şehit annelerini yılın annesi ilan ettiklerini söyleyen Türk Anneler Derneği Isparta Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serpil Yavuzlar, “Vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, cumhuriyetimize kast eden hainlere karşı canları pahasına mücadele veren kahraman askerlerimiz, gazilerimiz, şehitlerimiz vatan size minnettardır. Vatan size minnettardır dediğimiz Mehmetçiklerimizin hiç kimseden saygı görmekten başka hiçbir beklentisi olmayan ailelerinin yaşam koşullarının bir an önce düzeltilmesini istiyoruz. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerimizin kahraman gazileri ile birlikte, terörle mücadele sırasında yaralanıp gazi sayılmayan askerlerimizin de haklarını almalarını sağlamak, hiç birini mağdur durumda bırakmamak hepimizin vefa borcudur” şeklinde konuştu.

Etkinlikte şehit anneleri adına Emine Emre, şehit eşleri adına Gülşen Bıçaklı ve gazi eşleri adına da Betül Atılgan’a plaket takdim edildi.