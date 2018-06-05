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05 Haziran 2018 14:57

Isparta Belediyesi’nden Bayırbucak Türkmenleri’ne 1 kamyon un

Isparta Belediyesi tarafından Bayırbucak Türkmenleri’ne 1 kamyon un gönderildi.

Isparta Belediyesi’nden Bayırbucak Türkmenleri’ne 1 kamyon un

05 Haziran 2018 14:57

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’ın talimatlarıyla hazırlanan ve içerisinde un bulunan bir kamyondan oluşan yardım aracı Bayırbucak Türkmenlerine doğru yola çıktı.


“Türkmen kardeşlerimizin her zaman yanındayız”


Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Bayırbucak Türkmenlerine ulaştırılmak amacıyla yola çıkan yardım kamyonunun şoförlerini yolcu ederken değerlendirmelerde bulundu. Başkan Günaydın yaptığı değerlendirmede, “Bayırbucak’taki Türkmen kardeşlerimiz birçok sıkıntılar yaşıyor. Kardeşlerimiz sorunları ve ihtiyaçları olduğunda bizi arıyorlar. Bizde ihtiyaçlarına göre hazırladığımız yardımları kardeşlerimize gönderiyoruz. Kış aylarında talepleri doğrultusunda gıda, kömür ve benzeri yardımlar da bulunmuştuk. Şu an ekmek yapmak amacıyla zaruri ihtiyaç olarak bildirdikleri unu kendilerine gönderiyoruz. Ekmeğin yanına katık istemiyorlar. İlk etapta kardeşlerimize bir kamyon un gönderiyoruz. Türkmen kardeşlerimizin her zaman yanındayız” dedi.




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