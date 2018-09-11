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Isparta Belediyesi'nden durak temizliği

Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 44 mahalledeki 600 otobüs durağını temizledi.





Ekipler, duraklara asılan afiş ve broşürler tek tek kazırken, sabunlu su ile silme ve yıkama işlemini yapıyor.


Otobüs duraklarının temizliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Temizlik İşleri Müdürü Halil Gülderen, “Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Günaydın'ın talimatlarıyla 44 mahallemizde bulunan 600'e yakın otobüs duraklarımızın temizlik faaliyetlerini sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızı periyodik olarak yapmaktayız. Vatandaşlarımız bu durakları sürekli kullandığı için, buraların temiz bir şekilde bulunması gerekmektedir. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, duraklar bizimdir, hepimiz kullanıyoruz, duraklarımızın camlarına, yan çerçeve demirlerine herhangi bir ilan veya broşür yapıştırılmasını istemiyoruz. Temizlemesi gerçekten zor. Biz Müslümanlar temizlik imadandır kaidesi ile yaşayan insanlarız. Kirletmek kolay, temizlemek gerçekten çok zor ve pahalıdır. Bunun için vatandaşlarımızdan çevremizin güzel olması, yaşanabilir bir Isparta'mızı ayakta tutabilmemiz için buraları temiz kullanmalarıdır” dedi.

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