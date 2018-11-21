Isparta Belediyesi'nden erken 24 Kasım kutlaması

Isparta Belediyesi, Türk Eğitim-Sen ve Oğuzata Eğitim ve Kültür Derneği işbirliği ile düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği Tempo Park'ta gerçekleştirildi.

Isparta Belediyesi, Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Eğitim-Sen ve Oğuzata Eğitim ve Kültür Derneği, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ortak bir program düzenledi. Öğretmen ve ailelerinin katıldığı programa Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'da ailesi ile birlikte katıldı. Programda öğretmenlere kırmızı karanfil ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Öğretmenlerimizin saygınlığının zirvede olması lazım. Öğretmenlik mesleğinin ne kadar büyük, anlamlı olduğu ortadadır” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün her zaman ilim, irfan ve bilim dediğini ve eğitime önem verdiğini hatırlatan Günaydın, “Öğretmenlerimizi itibarda yüceltmemiz, yükseltmemiz gerekiyor. Ben istiyorum ki, eğitime şu anki verdiğimiz değerin on katını verelim” görüşlerinde bulundu.

“Isparta Türk dünyasının merkezi olacak”

Isparta Belediyesi olarak eğitime büyük önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Günaydın, Isparta'nın eğitimine büyük katkı sunacağına inandıkları milli bir kütüphane kuracaklarını ve bu yönde de çalışmaların tamamlandığını, projelerinin çizildiğini belirtti. Günaydın, şehrin sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitim açısından kalkınması için projeler hazırladıklarını ve bunların önümüzdeki dönemde temellerinin atılacağını söyledi. Günaydın, “Şehrimize milli kütüphane, tiyatro binaları, opera binası, çok amaçlı toplantı salonları inşa edeceğiz. Yine gerek tarihimizi ortaya çıkaracak, gerek eğitime katkı sunacağını düşündüğümüz müzelerimizin de yapımları devam edecek. Ergenekon Müzemizin inşaatı ve içerisine konacak olan objelerin yapımları devam ediyor. Yine Dede Korkut Müzemiz de ihale aşamasına getirildi. Bu müzelerle de Türklük tarihini dünyaya sunacağız. Nasıl bir millet olduğumuz bu müzelerle görülecek. Milli şuurumuzu ortaya çıkaracak projeler. Isparta Türk dünyasının merkezi olacak. Bu projelerimiz eğitime de büyük katkı sunacak” şeklinde konuştu.

Türk Eğitim-Sen Isparta Şube Başkanı Ali Balaban tarafından Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'a öğretmenlere ve eğitime yaptığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi sunuldu. Program İlhan Şeşen ve Vedat Sakman konseri ile devam etti. Konserde öğretmenler hep bir ağızdan ‘Öğretmenim canım benim' parçasını söyledi.