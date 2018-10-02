Isparta Belediyesi'nden Halıkent'te Mahalle Buluşması

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Halıkent Mahallesi'nde düzenlenen ‘Mahalle Buluşmaları'na katıldı.

Isparta Belediyesi Mahalle Buluşmaları Halıkent Mahallesi ile devam etti. Halıkent Kapalı Pazaryerinde gerçekleştirilen mahalle buluşmasına Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, eşi Dilek Günaydın ile birlikte katıldı. MHP İl Başkanı Nail Bayram, belediye meclisi üyeleri ve çok sayıda vatandaşın da katıldığı programda Halıkent Mahallesi eğitim, kültür, sanat, spor başta olmak üzere karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Eğirdir Bağıllı köyü ile kardeş mahalle kardeş köy ilan edildi.

Isparta Belediyesi olarak yatırımların aralıksız devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, şehre büyük projelerin kazandırıldığını ve bunların da birçoğunun tamamlandığını aktardı. Günaydın, “Belediyemizde bir sevgi saygı dönemi yaşandı. Isparta'da bunun yaşanmasını istiyorduk bu sağlandı. Daha önce bir korku, tehdit devri yaşandı. Bizim dönemimizde arkasından gelince sevgi ve muhabbet devri yaşadık. Bu sevgi ve muhabbet devri bundan sonra da yaşanacak. Büyük yatırımlar bitirildi. Ancak yeni bir devir daha geliyor. Bu yeni devirde sevgi ve muhabbetin daha da arttırılması, yaşanması için daha büyük projeler geliyor. Bu projeler Isparta halkına, yaşayanlara hatta şehre gezmeye gelenlere dahi güzellik ve fonksiyon katacak. Isparta'da yaşamanın bir zevk olduğunu göreceğiz” dedi.