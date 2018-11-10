Isparta Belediyesi'nden hat yenileme çalışmaları

Mahallelerdeki sokak bazlı çalışmalar bir yandan devam ederken, diğer taraftan da şehirdeki lokal çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Isparta Şehir Hastanesinin açılması ile birlikte karşı bölgesinde bulunan alanlarda ticari alan ve yerleşim yerlerinin çoğalmasıyla birlikte bu alanda yaşanan altyapı sorunu gideriliyor. Bu kapsamda ticari alanların bulunduğu 300 metrelik bir bölgede Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce kanalizasyon hat çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Konuya ilişkin bilgiler veren Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Göktürk Turan, “Şehir Hastanemizin karşı bölgesinde yeni ticari alanlar oluştu. Dolayısıyla burada altyapı yetersiz hale geldi. Belediye Başkanımız Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın'ın talimatları ile bölgede altyapı çalışması başlattık. Cumartesi ve Pazar günleri de çalışmalarımızı sürdürerek, sorunu ivedilikle çözüyoruz. Çalışmalardan dolayı verdiğimiz geçici rahatsızlıktan dolayı da özür diliyoruz. Çalışmaları en kısa süre içerisinde tamamlıyoruz” dedi.