Isparta Belediyesi'nden Hızırbey'de sokak çalışması

Daha önce ana yolları asfaltlanan mahallenin bazı sokaklarında ise altyapı ve asfalt çalışması başlatıldı. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğünce eski hastane bölgesinde bulunan ara sokaklarda ilk etapta yorgun asfaltın kaldırılması çalışmalarına başlandı.

Hızırbey Mahallesinde başlatılan çalışmaları beraberinde MHP Merkez İlçe Başkanı Gürsan Taştekin ve belediye meclisi üyeleri ile birlikte inceleyen Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, halkın asfalt ve diğer hizmetlere yönelik istek seviyesinin yükseldiğini bu hususta da memnun olduğunu söyledi. Isparta'nın her bölgesini, her mahallesini ayna gibi yaptıklarına değinen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, ana cadde ara sokak demeden çalıştıklarını belirtti. Yoğun bir çalışma içerisinde olduklarına değinen Başkan Günaydın, Hızırbey Mahallesinde başlattıkları çalışma alanlarında altyapı sorununun çok fazla olmadığını, ancak şikayet olan bölgelerde değerlendirmeler yaptıklarını anlattı.

“Şehrimizi kalkındırmak, halkımıza hizmet için çalışıyorum”

Her mahallede olduğu gibi yeni başlatılan Hızırbey Mahallesi bölgesindeki çalışmalarında ilk etapta yorgun asfaltın kaldırılmasıyla start aldığını, ardından altyapı kontrolleri sonrasında stabilize çalışması ile birlikte asfalt çalışmalarına geçileceğini belirten Günaydın, “Bitirdiğimiz yolların cadde, sokak olmasına bakmaksızın çalışmalarımızı yol çizgileriyle tamamlıyoruz” dedi.

Çalışmaları her noktada olduğu gibi Hızırbey'de de yerinde inceleyen Günaydın, kod hatalarının da giderileceğini dile getirdi. Hatasız bir çalışma yaptıklarını anlatan Günaydın, “Bu mahallemizi de kısa sürede bitireceğiz. Asfalt maliyeti pahalılandı ama hızımızı kesmeden çalışıyoruz. Zorlanıyoruz ancak çalışıyoruz. Çoğu belediye, şantiyesini kapattı ancak biz devam ediyoruz. Havalar güzel gittiği sürece çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 40 senelik işi belediye olarak bir dönemde bitiriyoruz, yeni şehirler oluşturuyoruz. Şehrimizi kalkındırmak, halkımıza hizmet için çalışıyorum” görüşlerinde bulundu.

Muhtardan başkana hizmet teşekkürü

Başkan Günaydın'ın çalışmalarına eşlik eden Hızırbey Mahallesi Muhtarı Zeynep Yiğit de, yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Yiğit, “Şahsım ve mahalle sakinlerim adına başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu bölge 40 yıldan buyana asfalt görmemişti. Başkanımız mahallemize bir geldi, pir geldi. Kış ayları geldi, zam geldi diye korkmuştum ama buna aldırış edilmeden çalışma yapılıyor. Belediye başkanımızdan memnunuz. Başkanımızla 10 yıldan buyana çalışıyoruz, hiçbir zorluk yaşamadım. Başkanımıza ve ekibine yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.