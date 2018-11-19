Isparta Belediyesi'nden Mevlid-i Nebi programı

Isparta Belediyesi, Devlet Bahçeli Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde, binlerce kişinin katılımıyla alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)'in doğumu için Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla bir program düzenledi. Kur'an Tilaveti ile başlayan programda İlahiyatçı Yazar Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın sohbeti, Dursun Ali Erzincanlı'nın şiirleri, İlahi Sanatçısı Abdullah Beyhan'ın ilahileri yer aldı.

Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen ve Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen programa Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın eşi Dilek Günaydın ile birlikte katıldı. Programa ayrıca MHP İl Başkanı Nail Bayram, Merkez İlçe Başkanı Gürsan Taştekin, Ülkü Ocakları Başkanı Umur Güzerin, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

“Mevlid-i Nebi, tüm İslam Alemi'ne hayır getirsin”

Peygamber Efendimizin doğduğu, alemleri ve dünyamızı şereflendirdiği günün içinde yer aldığı Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla bir kutlama programı düzenlediklerini söyleyen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Uzun yıllardan bu yana bu kutlama programını düzenliyoruz. Bu programla derin inanç duygularını insanlık duygularımızı, inancın en yüceliğini hissetme, anlama ve yaşama adına bugün buradayız. Peygamber Efendimizin doğumunu karşılıyoruz. Bu günün ve haftanın ülkemize, milletimize, sizlere, bizlere, hepimize hayır kazandırmasını diliyorum. Rahmet elçisi, iki cihan güneşi, ahlak ve iman kalesi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in yeryüzünü şereflendirişini idrak ediyoruz. Bu vesileyle alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in doğum günü olan Mevlid Kandilinin Ispartalı hemşehrilerimize, İslam Alemine hayırlar getirmesi temennisiyle Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve başarı diliyorum. Davetimize icabet ettiğiniz, geldiğiniz için sonsuz teşekkür ediyor, minnet ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ın konuşmalarının ardından Belediye Camii İmam Hatibi Süleyman Güldorum tarafından Kur'an-ı Kerim Tilaveti okundu. Programda İlahi Sanatçısı Abdullah Beyhan birbirinden güzel ilahileri salonu dolduran misafirler için seslendirdi.

Dursun Ali Erzincanlı'dan ilahi konseri

Ardından sahneye çıkan Dursun Ali Erzincanlı da birbirinden güzel seslendirdiği '52 gün var', ‘Adın Geçer' ve ‘Kudüs' şiirleri ile salonda bulunan binlerce kişiyi duygulandırdı.

Karataş'tan muhteşem sohbet

Son olarak İlahiyatçı Yazar Prof. Dr. Mustafa Karataş da, Peygamber Efendimiz (SAV)'i seviyorsak, O'na benzemek için yapabileceklerimiz konusunda bilgiler verdi. Peygamber Efendimizin Allah'ın sevgilisi, tüm alemlere rahmet olarak gönderildiğini söyleyen Prof. Dr. Mustafa Karataş, “O'na salat getirmek, Allah'ın emridir. Allah'ın müminlere farzıdır. Hayatta bir defa bile söylenmesi ulemanın ittifakı ile farzdır. Bunun dışında adı anıldığı zaman ‘Allahümme Salli Ala Muhammed' demek, ‘Aleyhisselam' demek, ‘Allahümme Salli Ala Muhammedin ve Ala Ali Muhammed Kema Salleyte Ala İbrahime ve Ala Ali İbrahim', ‘Allahümme Barik Ala Muhammedin ve Ala Ali Muhammed Kema Barekte Ala İbrahime ve Ala İbrahim İnneke Hamüdün Mecid' duasını da namazda okumak sünnettir” derken, “Mahşer günü şefaat ettiklerinden, komşusu olabilmeyi bizlere nasip etsin” ifadesinde bulundu. Karataş, “Biz ümmet olmanın şükrünü ancak ömür boyu salavat getirsek yerine getiremeyiz. Salavat getirmek sadece Peygamberimize teşekkür değil aynı zamanda ibadettir. Bundan daha güzel, daha kolay ibadet var mı? Peygamber Efendimizi sevmek, onun yolundan gitmektir” görüşlerinde bulundu.

Konuşmaların ardından, katılımcılara Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın tarafından çiçek ve çeşitli hediyeler takdim edildi.