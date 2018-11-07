Isparta Belediyesi'nden sonbahar temizliği

Isparta'da çalışmalar kapsamında cadde, orta refüj ve kaldırımlarda sonbahardan kalan olumsuzluklar temizleniyor. Bir yandan yaya ekiplerince süpürme çalışması yapılırken, caddedeler yol süpürme ve yıkama işlemleri gerçekleştiriyor. Belediye Temizlik İşleri Müdürü Halil Gülderen, “Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün sonbahar ve kış aylarının gelmesiyle birlikte Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Günaydın'ın bizlere verdiği talimatlar doğrultusunda mahallelerimizde kış temizliği yapmaktayız. Bu kapsamda kaldırım ve orta refüjlerin üzerinde bulunan olumsuzluklar, kullandığımız teknolojik üfürme makineleriyle, süpürge araçlarımız, yıkama araçlarımızla sonbahar ve kış temizliği yapmaktayız. Buradaki hedefimiz, nasıl yaşanabilir bir şehrimiz varsa, vatandaşlarımızın ortak kullanım alanları olan yollar, kaldırımlar, yeşil alanlar da bulunan her türlü sonbahar ayına ait olumsuzlukları temizliyoruz ve vatandaşlarımıza rahat, hijyen ve yaşanabilir bir çevre bırakıyoruz. Bundan da son derece mutluyuz.”