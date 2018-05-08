İnşa edilecek Dede Korkut müzesinde yer alacak olan objelerin yapımları ise 15 aydan buyana devam ediyor. Bir yandan belediyenin Oymacılık Sanat Merkezinde Dede Korkut’a ait 12 hikaye ahşap üzerine kabartma ile işlenirken, müzede bulunacak diğer objelerin yapımları da farklı atölyelerde sürüyor.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Dede Korkut’a ait 12 hikayenin ahşap üzerine oymacılık ile işlenen çalışmaları yerinde inceledi.

Oymacılık Sanat Merkezinde incelemelerde bulunan Günaydın, kültür ve müzeler kenti düşüncesiyle çalıştıklarını söyledi. Bu amaçla 8 yıl önce Oymacılık Sanat Merkezini kurduklarını ve el sanatlarını geliştirdiklerini dile getiren Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, 32 usta yetiştirdiklerine değindi.

Türk sanatı ve motiflerinin tekrar günümüze kazandırıldığını, bunu yetiştirdikleri 32 usta ile gerçekleştirdiklerini anlatan Başkan Günaydın, bugüne kadar yaptıkları çalışmalarla her kademede önemli çalışmalara imza attıklarını belirtti.

“Dünyada nerede bir Türk varsa onu ilgilendirecek yer de Isparta’da olacak”

Oymacılık Sanat Merkezinde, Kirazlıdere’de inşa edilecek olan Dede Korkut Müzesinin objelerinin de yapıldığını anımsatan Başkan Günaydın, bu ay içerisinde inşaat ihalesi yapılacak olan müzenin projesinin hazır dolduğuna dikkat çekerek, “İnşaat başlamadan müzemizin içerisinde yer alacak objelerin yapımı için 15 aydan bu yana çalışılıyor. Dede Korkut’un 12 ayrı hikâyesini ahşaba işliyoruz. MS 400 yıllarındaki Dede Korkut aslımızı bir müzede canlandırıyor, kökümüzü ortaya çıkarıyoruz. Ergenekon’da bizim milli destanımızdır. Hem Dede Korkut hem Ergenekon’u operasyon yaparak adına da Balyoz, Ergenekon operasyonu diyerek de Türk Milletinin tarihini kimse bozamaz, kimsenin gücü yetemez. Bu atölyemizde bunlar ortaya çıkarılmıştır. Dede Korkut’un 12 ayrı hikâyesi Türkiye’de ve dünyada ilk denemesi olan ahşap oyma, kabartmayla bir netice kazandırılıyor. Bu yapılamayacak bir sanat, eser seviyesine ulaştıktan sonra yapıyoruz. Bunu üniversite mezunu elemanlar alarak üzerine 8 yılda burada deneyim kazanarak yapabiliyorsunuz. Bu çalışmaların benzeri, emsali olmayan bir olayı Isparta Belediyesi Oymacılık Sanat Merkezi ortaya çıkarıyor. Amacımız ve hedefimiz çok büyük. Türk milletinin kökünü en iyi şekilde ortaya atmaktır. Selçuklu ve Osmanlı’yı çok iyi biliyoruz ancak bu konuyu da çok iyi bilmemiz gerekiyor. Milletimizin özünü, kimliğini köklü olarak ortaya koymak lazım. Bu müzenin anlamı bu. Bu müze Türkiye’yi, Türk Milletini temsil eden milli bir çalışmadır. En kısa zamanda bu müzenin inşaatı ile birlikte bu objelerde bitecek. Yalnız bununla kalmayacak büyük perspektif kabartma resimler konacak. Öyle bir kültür birikimi yapıyoruz ki, bu minyatür çalışması Osmanlı İmparatorluğu zamanında gelişen bir sanattır. Derinlere iniyoruz MS 400 senesine gidiyoruz, Osmanlı’dan alıyoruz bununla birleştiriyoruz. Burada büyük bir yorum öğesi var ve kültürleri de birbirine kombin yapmasını da ortaya çıkarıyoruz. Bunlar gelecekte en kıymetli şaheserler olarak bu müzemizde ortaya çıkacaktır. Milli olgularımızı iyi biliyoruz, onun üzerine bunları yapıyoruz. Bunların her biri bir literatür, kitap bir destan halinde Isparta’da olacak. Isparta en büyük müzeler, kültür, turizm kenti olacak. Dünyada nerede bir Türk varsa onu ilgilendirecek yer de Isparta’da olacak. Türk Milletinin özünü ve kimliğini ortaya çıkaran, tarihte bir belge halinde bir müzede tespit edilen, yorumlarıyla ortaya çıkarılan bu çalışmalar Türk Milletine hayırlı olsun” şeklinde konuştu.