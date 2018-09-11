Isparta Belediyesi'nden yol çizgi çalışması

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ın talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yol çizgi ekiplerinin çalışmaları gece de devam etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıtürk,gündüzleri yoğun araç trafiği olan cadde ve sokaklarda yol çizgi çalışmaları ile birlikte yaya geçidi çizgilerini de gece yaptıkları çalışma ile yenilediklerini belirtti.

Yeni yapılan yollardaki çizgilerin yanı sıra yıpranan çizgileri de yeniden çizdiklerinin altını çizen Şanlıtürk, " Bu çizgilerimiz araç ve yaya trafiğinin sağlıklı bir şekilde uygulanması için önemlidir. Şehir içerisinde yaklaşık bin kilometrelik bir yol ağımız mevcut. Bu yol ağımızda orta bölüm ve yan bölüm çizgileri olmak üzere, 3 bin kilometrenin üzerinde yol çizgilerimiz mevcut. Yine tüm kavşaklarımızda yayalarımızın sağlıklı bir şekilde ulaşımını, geçişlerini sağlayabileceği, yaya geçitlerimiz var. Gündüz ve gece de çizgi çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Gündüz trafik akışı daha yoğun olduğu için biz bu çalışmalarımızı özellikle trafiği olumsuz etkilememek adına gece ağırlıklı yapmaktayız"dedi.

Sürücülerin yol çizgilerine riayet etmelerini isteyen Şanlıtürk, şeritlerin daha sağlıklı ve doğru kullanılmasının şehir içerisindeki trafik akışının sağlıklı şekilde akmasına katkı sağlayacağını belirtti.