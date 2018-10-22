Isparta Belediyesi'nden yol ve kaldırım yıkama çalışması

Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin her noktasında temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu çalışmalardan birisi de tüm cadde ve sokaklarının, kaldırım ve yolları ile önce temizlenmesi, ardından yıkanması ve son olarak da yol çizgi çalışmalarının gerçekleştirilmesi. Ekipler bu çalışmalarını gece başlayıp, günün ilk ışıklarına kadar sürdürüyor.

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Temizlikte Türkiye birincisiyiz. Birinci olduk diye bu iş bitti demiyoruz. Temizlikte daha da zirve arıyoruz. Türkiye birincisi olmamıza, bakanlıktan ödül almamıza rağmen yeni bir kademeye daha geçtik. 14 mahallemizin caddeleri yıkanıyor, bunu 44 mahalleye ulaştıracağız. Isparta'mızın temizlikte, görüntüde, trafik görüntüsünde yenileme yapıyoruz. Şu ana kadar yıkanan caddelerimizle birlikte tüm Isparta'mızın tamamında yol çizgi çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Temizlik İşleri Müdürümüz Halil Gülderen de bu konuda çalışmayı seven bir arkadaşımız. Mahallelerdeki yol temizlik çalışmalarımız geceden, sabaha devam ediyor. O gecenin sessizliğinde biz bunları yapıyoruz. Tüm şehrimizi yıkayacağız. ‘Isparta ayna olacak' demiştim, evet şu anda şehrimizde büyük bir temizlik hamlesi daha gerçekleştiriyoruz. Ağaçlandırma, yeşillendirme buna benzer hususlarda şehrimiz nasıl en başta geliyorsa temizlik konusunda da çok hassasız. Temizlik imandan gelir olayını uyguluyoruz. Isparta'mızın hava temizliğini sağlayan, laboratuvarlar kuran belediyemiz, temizlik hususunda hassas. Nasıl 22 parkı üç ayda bitirip, 50 bin metrekarelik alanda sulama sistemi kurduysak, bu temizlik işi de en kısa sürede tamamlanacak. Isparta Belediyesi temizlikte farklıdır” dedi.

Sigara izmariti uyarısı

Başkan Günaydın ayrıca sokakta sigara içip izmariti yere atan tiryakilere de uyarılarda bulundu; “Halkımızın da bu temizliğe riayet etmelerini, hassas olmalarını istiyorum. Bir sigara izmariti, beş metre uzaklıkta çöp kutusu olmasına karşın yere atılıyor. Bu temizliğe saygı duyulmasını ve temizliğe uyulmasını istiyoruz. Isparta halkını ben farklı görüyorum”.