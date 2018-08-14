Isparta Belediyesi’nin Akkent Mahallesi buluşması

Programda değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Günaydın, Akkent yerleşim yeri projesinin yanlış çizildiğini, belediye olarak TOKİ’ye bölgeden 260 dönümlük alan verildiğini ancak hiçbir adımın atılmadığını söyledi. Günaydın, “Bölgedeki arsa sahiplerini toplayalım, burayı belediyeye uygun bir şekilde versinler, ucuz ama kaliteli bir konut yapalım. Mahallemize 8 bin kişi daha yerleştirelim” derken, Akkent’e sosyal tesis yapımı için de geçen cuma günü meclisten kararın çıktığını belirtti.

Isparta Belediyesi Mahalle Buluşmaları Akkent Mahallesinde devam etti. Tüm daire müdürleri ve başkan yardımcılarının da katıldığı programda kurulan Hizmet Masası ile vatandaşların istek ve talepleri alındı. Eşi Dilek Günaydın ile birlikte programa katılan Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, alana gelişinde vatandaşların büyük ilgisi ile karşılandı. Belediye Meclisi üyeleri ile MHP teşkilatının da katıldığı programda konuşmaların ardından Sanatçı Ümmü Erbil meydanı dolduran vatandaşlara seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle güzel bir akşam yaşatırken, çocuklar da kendileri için kurulan balon parkta gönüllerince eğlendi.

Muhtar Çevikbaş’tan sosyal tesis teşekkürü

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’ın Isparta’ya yaptığı başarılı çalışmaları yakından takip ettiklerini 1söyleyen Akkent Mahallesi Muhtarı Bekir Çevikbaş, “Isparta’mızı geliştirip, güzelleştiriyorsunuz. Bunun için ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi. Belediye Meclisinin geçen cuma günü gerçekleştirilen Meclis Toplantısında mahallelerine sosyal tesis yapılması kararının çıktığını dile getiren Çevikbaş, “Bunun için çok ama çok teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.

“TOKİ’ye sesimizi duyuramadık”

Mahallelerinin etrafında 47 adet parsel olduğunu bunların imara açık bulunduğunu her birinin en az 6 dönüm olduğunu ve toplamda bunun 250 bin metrekareyi bulduğunu dile getiren Akkent Mahallesi Muhtarı Bekir Çevikbaş, “Biz buranın daha öncede ilgili yerlere TOKİ’ye iletilmek üzere girişimlerimiz oldu. Mahallemizin gelişip, güzelleşmesi adına mahalle içerisindeki bu kadar metrekarelik alanın TOKİ aracılığıyla konuta dönüştürülmesini hep istedik, ancak sesimizi duyuramadık. Zira buranın altyapısı hazır, yolu-sokağı, okulu-camisi, elektriği-suyu hazır. Her şeyi hazır, tek hazır olmayan TOKİ bu araziyi istimlak edecek, karşılığında da altyapı için çalışacağı süre kazancı olacaktır. Benim hesaplarıma göre 2+1, 80 metrekare üzerinden 5 kat üzerine yaklaşık 11 bin konut sığıyor. Bunun tekrar TOKİ’ye iletilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Günaydın: “Oturdukları yerde proje çizmişler”

Akkent Mahallesi’ne Isparta Belediyesi olarak bugüne kadar yaptıkları yatırım ve çalışmalardan bahseden Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, mahallenin dik yolları bulunduğunu bundan dolayı da arka taraftan yeni bir alternatif ulaşım yolunun açıldığını söyledi. Günaydın, zamanında Akkent Mahallesinin projesinin hazırlanırken hiç yerin görülmeden proje çizildiğini söyleyerek, “Sanki alanı düz zannetmişler. Isparta’yı çok güzel gören bir yer ancak projesi yanlış yapılmış. Dolayısıyla böyle dik yollar ortaya çıkmış. Buraya uygulanması gereken proje salyangoz tipi projeydi, bu yapılmamış. Aslında her plan doğada mevcut” şeklinde konuştu.

“Arsa sahiplerini toplayalım mahallemize 8 bin kişilik konut yapalım”

Akkent bölgesinde imara açılmış alanların bulunduğuna işaret eden Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Muhtarımız bölgemizde ciddi miktarda arazi olduğundan bahsetti. Hatta geçen gün Muhtarımıza ‘Bu arsa sahiplerini toplayalım, burayı belediyeye uygun bir şekilde versinler, ucuz ama kaliteli bir konut yapalım. Mahallemize 8 bin kişi daha yerleştirelim’ dedim. Hiç ev sahibi olamamış emeklilerimiz var. Ömrünü Türk Milletine hizmet vermekle geçirmiş, vatanına hizmet etmiş, bu insanlarımıza burada konut kazandıralım. Bu mahallemizi zenginleştirmek, genişletmek için geçen yıllarda belediye olarak TOKİ’ye arsa verdik. Bizim maden sahasına giren alana TOKİ’yle konut yapacağız dediler ve denir denmez 260 dönümü hibe ettim. Ruhsatıyla birlikte. Ben vakit geçirtmiyorum. Ama bana diyorlar ki, ‘engel oluyor’ Ben verdim, fakat yapmadılar, yapmak istemediler. Ruhsat alanından da çıkartarak araziyi verdim. Emeklilerimiz için gözümüzü kırpmadan verdim. Neredesiniz, bir de gelip beni tenkit ediyorlar. Yapamayacağınız şeyin sözünü veriyorsunuz, emeklimizi kandırıyorsunuz. Niye yapmıyorsunuz. Belediye diş, tırnak hazır. Ne istenirse yapar, halkı için köle de olur, işçi de olur, amele de olur. Ben hizmet için hazırım.

Muhtarım yine birlikte çalışalım, bu arsa sahiplerimizi toplayalım, ben inşaat firmasını kurarım. Bunu gerçekleştirebilecek de bilgimiz var. Bu geçmişte yaptığımız konutlarla sabittir. Ben iş hizmeti ile alakalıyım. Isparta hepimizin, şehir güzelleşiyorsa, herkes beğeniyorsa o Isparta’da sizin Isparta’nız” ifadesinde bulundu.

“Sosyal tesis alanı çözüldü”

Meclis üyeleriyle bir buçuk aylık bir çalışmanın ardından Akkent Mahallesine Sosyal Tesis Yapımı için yer belirlenmesi olayını çözdüklerini ve kararın Meclisten geçtiğini söyleyen Başkan Günaydın, “Cuma günü meclisimizden çıktı, orası için de hazırlıklarımızı yapacağız. Belediye eski başkanlarımız şehre sosyal tesisler yapmışlar, Allah razı olsun. Ama günümüz şartlarına artık uymuyor. Şu anda gecekondu durumuna düşmüş. Nüfusumuz artıyor, büyük, tüm şehrin kullanabileceği sosyal tesisler inşa edeceğiz. Yine geçen gün yerini bulduk o da imardan geçti, Çünür ana yolunun kenarında büyük bir alanımız var. İmara açıyoruz ve yapacağız” dedi.

Tüm zorluklara rağmen yatırıma devam

Asfaltın hammaddesi olan bitümün her geçen gün maliyetinin arttığını ancak yatırımları kesmediklerini söyleyen Başkan Günaydın, “Geçen sene bitümün tonunu 600 liradan alıyorduk, üç gün önce tonu 3 bin 600 lira oldu. Bugünde tonu 4 bin lirayı geçti. Bu zorluklara rağmen asfalt çalışmalarımızı, altyapılarıyla sürdürüyoruz. Şehrimizin yüzde 95’ini bitirdik. Gece-gündüz çalışıyoruz. Isparta’ya her çakılan çivi nerede olursa olsun sizlerindir. Yaşanabilir şehir unvanını karakaşımıza, kara gözümüze vermiyorlar” görüşlerinde bulundu.