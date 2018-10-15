Isparta belediyesinin sanat merkezi ve müzelerine hayran kaldılar

Isparta Belediyesi'nin davetlisi olarak şehre gelerek konferanslar düzenleyen Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Bülent Coşkun ve Genetik Uzmanı Dr. Serdar Savaş, belediyenin Ahşap Sanat Merkezi, Elizi Mağazası, Etnografya Müzesini ziyaret etti.

Ziyaret sonrası Genetik Uzmanı Dr. Serdar Savaş, Isparta'da iki boyutlu bir gün geçirdiklerini dile getirdi. Bunlardan birisinin sağlık ve bilim, diğerinin ise tarih ve kültür boyutu olduğunu dile getiren Dr. Savaş, Isparta'ya üçüncü gelişi olduğunu ve her gelişinde şehri çok daha farklı bulduğunu anlattı. Savaş, müzelerle şehrin ve tarihin geçmişinin genlerine inildiğini aktarırken, “Etnografya Müzesinde gördüğümüz halı ve kilim koleksiyonları etkileyici ve paha biçilemez eserler. Elizi Mağazasında ise kaybolmaya yüz tutmuş el işçiliğinin nasıl tekrar hayata geçirildiğini gördük. Burada yapılanların açılan kursların sıradan incik, boncuklarla karıştırılmaması gerekiyor, Elizi mağazasındaki her bir eser paha biçilemez” dedi.

“Gördüklerimizden gurur duydum”

Ahşap Sanat Merkezinde ise tarihi bir araştırma sonucu ortaya önemli eserler çıktığını belirten Savaş, çalışmalarla üç boyutlu eserlerin ortaya çıkarılmasının, bunların boyanmasının etkileyici olduğunu kaydetti. Savaş, “Burada Türk kültürünün temel değerleri, tarihi ve devleti ortaya çıkararak işleniyor. Bu eserlerin yeni müzelerde yer alacak olması da çok önemli. Gördüklerimizden gurur duydum. Burada hayal eden, hayali gerçekleştiren, hayata geçiren bir belediye başkanı gördüm. Keşke her belediye başkanı böyle olsa, ülkemiz uçsa gitse” görüşlerinde bulundu.

Coşkun: “Benzerini daha önce hiç görmediğimiz eserlere şahit olduk”

Gördüklerinin insanı büyülediğini belirten Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Bülent Coşkun, “Gördüklerimiz bizi hayran bıraktı. Benzerini daha önce hiç görmediğimiz eserlere şahit olduk” ifadesinde bulundu.

Günaydın: “Kaybolmuş sanatlarımızı ortaya çıkardık”

Ahşap Sanat Merkezinde ortaya çıkan eserlerin üniversite mezunu personel tarafından 9 yıllık bir eğitimin sonrasında gün yüzüne çıktığını söyleyen Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da, “Merkezimizde sanatsal çalışmalar yapılıyor. Dede Korkut'a ait hikayeler üç boyuta işleniyor, bunlar tamamlanmak üzere yine üzüm salkımı yapım çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmamız bittiğinde Mimar Sinan Cami bölgesine yerleştirilecek. Merkezimizde daha öncede çok sayıda eserler yaptık. Gökkubbe'nin, müzenin kapıları burada ortaya çıktı. Bu çalışmaları Isparta Belediyesi olarak biz yapıyoruz. Gerek Ahşap Sanat Merkezinde, gerekse ISMEK'te yetiştirmiş olduğumuz 32'şer ustamız ile birlikte kaybolmuş sanatlarımızı ortaya çıkardık. Şehrimiz yeni eserler kazanıyor. Önümüzdeki 5 yılda da bu ve buna benzer çalışmalarımız devam edecek. Yapmış olduğumuz eserler Türkiye'de ve dünyada önemli eserler arasında olacak. Yapılan çalışmaların bir kez daha şehrimize hayırlı olması temennisinde bulunuyorum” şeklinde konuştu.