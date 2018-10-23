Isparta Çünür Yenişehir'in alt yapısı tamamlandı

Isparta'da altyapısı tamamlanan Çünür Yenişehir modern bir mahalleye dönüştü.

Isparta Belediyesi tarafından konut alanına açılan, inşaatlar öncesinde dolgu çalışmaları ile yol kodları elde edilen, ardından altyapısı yapılan Çünür Yenişehir'de, asfalt çalışmaları gerçekleştirildi. Asfalt çalışmaları bitirilen caddelerde ise bisiklet yollarının yapım çalışmaları da start aldı. Çalışmalar kapsamında bisiklet yollarını, caddeden ayıran boya işleri gerçekleştirilirken, Çünür Yenişehir'deki bisiklet yolları Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ile bağlanacak. Yeni Otogar önünden geçen yolda başlatılan bisiklet yolu yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Çünür Yenişehir'e bir ay önce köy deniyordu. Şu anda Isparta'nın en iyi ve modern mahallelerinden birisi haline geldi. Hızlı, kaliteli iş yapıyoruz. Sıfırdan yapmış olduğumuz Çünür Yenişehir'e şimdi de bisiklet yolları yapıyoruz. Bu bisiklet yollarımız SDÜ ile bağlanacak” dedi.

O mahallede kod hatası yok

Çünür Yenişehir'de çalışmaları devam eden bisiklet yollarının yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, mahallenin yapım çalışmalarının sıfırdan yapıldığı için yollarda kod hatalarının bulunmadığını söyledi.

Çünür Yenişehir, 30 bin nüfusu barındıracak

Çünür Yenişehir'de modernlik ve huzur olduğunu dile getiren Başkan Günaydın konuşmasını şu şekilde sürdürdü; “Nefes alacak bir şehir haline geldi ve 30 bin nüfusu barındıracak. Yeni bir şehir doğdu, artık burada yapacağız, edeceğiz kelimesi bitmiştir. Son neticeye ulaşıyoruz. Ağaç ve çiçek dikim döneminde de buradaki orta refüjlerimizde çalışmalar yapacağız ve bahar ayında bunların da neticesi görülecek. Bahara çiçek kenti görecekler. Darısı 1800 dönümlük yeni konut alanımıza diyorum. Bizim imar, arsa sorunumuz yok. Bunlar çok fazlasıyla yapıldı. Konut sorununu da önleyen bir belediyeyiz biz. Kara Havacılık Okulundan 500 kişi geldi, bu rakam 5 bini bulacak. Bizlerde buna hazırlanıyoruz. Her bakımdan hazırlıklıyız. ‘Bu Çünür olmaz', ‘Bahara kaldı, toz duman içinde kalacaksınız' diyenlere de soruyorum. Ne oldu? Çünür Yenişehir burada. Yaptığımız bu çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”