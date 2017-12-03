Isparta Doğancı Mahallesi baştan aşağı yenileniyor

Isparta’nın en eski mahallerinden birisi olan Doğancı Mahallesi’nde dar sokaklarda altyapılar yenilenirken, açılması gereken yollarında açılması için çalışmalar başlatıldı. Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Doğancı Mahallemiz de şehrimizin yeni bir mahallesi olacak” dedi.

“Tüm sorunları bir bir çözüyoruz”

Doğancı Mahallesi’nde devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, sokaklarda A’dan, Z’ye incelemelerde bulundu. Doğancı Mahallesindeki çalışmaları bir hafta içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Mahallemizde altyapı çökmüş durumda. Çok eski bir mahallemiz. Sokaklarda tek tek incelemeler yapıyoruz ve eksiklikleri tespit ediyoruz. Her mahallemizin kendisine göre sorunları var. Bu mahallemizin de kendisine has sorunları bulunuyor. Tüm sorunları bir bir çözüyoruz. Yine yaptığımız incelemelerde 128 Caddenin devamında bir yol açılması gerekiyor. Bu bölgemizde tesisat ve bağlantıların yapılmasında zorluklar yaşanıyor. Bunların hepsini teknik olarak düzeltiyoruz, açılması gerekli yolu da açacağız” dedi.

“Şehrimizin ‘Yeni’ bir mahallesi olacak”

Altyapının gözden geçirilmesi ve yenilenmesinin ardından asfalt çalışmalarının başlayacağını dile getiren Başkan Günaydın, “Doğancı Mahallemiz de şehrimizin yeni bir mahallesi olacak. Yapılan çalışmaların mahalle sakinlerimiz başta olmak üzere Isparta’mıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Kadın muhtardan başkana teşekkür

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’ın incelemelerine eşlik eden Doğancı Mahallesi Muhtarı Melek Ağlasunlu da, “Doğancı Mahallemiz sakinleri ve şahsım adına mahallemizi rahatlattıkları, sorunları ortadan kaldırdıkları ve yeni yol açımı için verdikleri sözden dolayı Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.