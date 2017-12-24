Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2017 01:17

Isparta - Eğirdir Karayolu’nda otobüs devrildi

Isparta Eğirdir Karayolu’nda şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 yaralının bulunduğu öğrenildi.

Isparta - Eğirdir Karayolu’nda otobüs devrildi

24 Aralık 2017 01:17


Edinilen bilgiye göre, Isparta - Eğirdir Karayolu’nun 32’nci kilometresinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi.


Isparta Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden Mersin’e gitmek üzere yola çıktığı belirtilen Isparta Petrol Turizm’e ait Mehmet A. yönetimindeki 16 SPP 63 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle zeminin kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.


Kazada ilk belirlemelere göre 3 yaralının bulunduğu öğrenilirken, yaralı sayısının artabileceği belirtildi.


Öte yandan, olay yerine sevk edilen ambulanslar yaralıları Isparta’daki çeşitli hastanelere sevk ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ISPARTA HABERLERİ
ISPARTA HAVA DURUMU
8
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    8°C
  • Salı
    Sisli
    7°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    7°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç