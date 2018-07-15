Isparta Eğirdir’de orman yangını

Edinilen bilgiye göre, Eğirdir Barla Köyü sınırları içerisindeki Beydere ormanlık alanında saat 17.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun haber verilmesiyle birlikte bölgeye yangın söndürme helikopteri, Orman İlçe Müdürlüğü, Isparta Belediyesi, Eğirdir Belediyesi ve Eğirdir Dağ Komando Okulu’na bağlı itfaiye ekipleri çevre bölgelerden çok sayıda yangın söndürme aracı sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş’ın da çalışmaları bizzat yerinde takip ettiği belirtildi.

Yangının kesin nedeni henüz netleşmezken, söz konusu alanda yüksek gerilim hattında akıma kapılan kuşun ormanlık alana düşmesi sonucu çıktığı tahmin ediliyor.