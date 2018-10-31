Isparta emniyetinden huzur toplantısı

Toplantıda, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Asayiş - Trafik ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürleri ile 49 muhtar yer aldı. Isparta Polisevi'nde gerçekleştirilen toplantıda, mahallelerdeki genel konular masaya yatırıldı.

Emniyet, muhtarların görüş - talep ve önerilerini dinlerken, rutin olarak devam edecek çalışmaların üzerine kararlılıkla gidileceği mesajı verildi.

Muhtarlar genel olarak, sorumluluk bölgelerindeki park ve bahçelerde daha fazla güvenlik önlemi alınması, devriye sayılarının artırılması ile motosikletler ve benzeri konularda denetimin artırılması gibi konularda taleplerde bulunurken, emniyet ise zaten gereken çalışmaların yapıldığı, aynı kararlılıkla bu konuların devam ettirileceğini iletti.

Emniyet görevlileri ayrıca, suç ve suç unsurunun tespiti ile önlenmesi konularında mahalle muhtarlarının daha duyarlı ve koordineli şekilde çalışılması gerektiğinin altını çizdiler.

Toplantı karşılıklı iyi dilek ve temennilerle son bulurken, bu tür toplantıların zaman zaman yapılacağı belirtildi.