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Isparta Emniyeti'nden okul çevrelerinde denetim

Isparta polisi, öğrencilerin güvenliği için okul çevrelerinde denetim yaptı.

Denetimlerde suç ve suç unsuruna rastlanılmazken, şüpheli şahıs ve araçlarda didik didik arandı.


Isparta Emniyet Müdürlüğü tarafından eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, okul çevrelerinde uyuşturucu kullanımını önlemek ve ticaretini engellemek amacıyla narkotik ekipleri tarafından denetim çalışmaları yapıldı.


Isparta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uygulama kapsamında, kent merkezinde bulunan 5 okul çevresinde görülen şüpheli şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolleri yapılırken, şüpheli görülen araçlar da didik didik arandı.


Narkotik ekiplerince yapılan kontrol ve denetimlerde, suç ve suç unsuruna rastlanılmadı.


Isparta Emniyet Müdürlüğü tarafından, öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitim hayatını sürdürebilmeleri ve bağımlılık yapıcı maddelerden, korunmaları amacı ile uygulamaların düzenli olarak yapılmaya devam edeceği belirtildi.

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