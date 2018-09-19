Isparta esnafı, sosyal deney yapan öğrenciyi aç bırakmadı

Isparta'da açlıkla ilgili sosyal deney yapan üniversite öğrencileri, ücretsiz simit talebinde bulundukları simitçilerden boş çevrilmedi.

Isparta'daki esnaflar, kendisinden yardım isteyen ve çok aç olduğunu söyleyen üniversite öğrencisine istediği simidi ve ihtiyacını varsa fazlasını teklif ederek, duyarlılıklarını ortaya koydular. Yapılan sosyal deney izleyenleri duygulandırdı. Söz konusu deneyde bir üniversite öğrencisi, Antalya'dan Isparta'ya üniversite kaydı için geldiğini söyleyerek, tüm parasını otobüs parası için kullandığını ve aç olduğunu söylüyor. Bu gerekçe ile simitçilerin yanına giden öğrencinin diyalogları, başka bir arkadaşı tarafından kamera ile kayıt altına alınıyor. Esnaflardan ücretsiz simit isteyen öğrenci, emanetçi olduğunu söyleyen bir esnaf dışında hiç kimseden ret cevabı almıyor. Üstüne, bazı esnaflar simit yerine poğaça vermeyi teklif ederken, bazıları da bir simidin yeterli gelmeyeceğini ifade ederek daha fazla vermeyi teklif ediyor.

Görüntülerin sonunda ise öğrenciler, simitçilere sosyal deney için ücretsiz simit istediklerini söyleyerek, duyarlılıkları için esnaflara teşekkür etti.