Isparta Gökkubbe’de Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri

Dr. Mustafa Karataş’ın konuşmacı olarak katıldığı ‘Peygamber Efendimizi Anlamak’ konulu konferans düzenlendi.

Binlerce kişinin katıldığı programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, “Değerli hocamız Peygamberimiz hakkında ve yaşayışı hakkında bilgiler verecek. Özel ve önemli bir günde bir aradayız. İnşallah bu güzel sohbeti, güzel inancı, ruhumuzu yükselteceğiz inancındayım. Konferans bittikten sonra bu kapıdan çıkarken, büyük bir sevinç, mutluluk ve huzur içerisinde ayrılırız diyorum. En büyük güzellik mutluluk, sevgi, saygı işte budur, inançtır, sevgidir. Bu Gökkubbe altında bunu yaşayalım istedik. Mustafa Karataş hocamıza daha önceki geldiğinde güzel büyük bir yapacağımızın sözünü vermiştim. Çünkü, salonlara sığmıyorduk. Bu büyük tesisin yapılışının bir sebebi de Mustafa Hocamızdır. Bütün Isparta’yı içerisine alabilecek bir tesis yapacağız dedik ve verdiğimiz bu söz yerine geldi” dedi.

Karataş: “Salonlar küçüktü, sığmıyorduk”

‘Peygamber Efendimizi Anlamak’ konulu konferansını vermek üzere kürsüye çıkan Prof. Dr. Mustafa Karataş ta, 5-6 yıl önce şehre geldiğinde salona sığamadıklarını söyleyerek, “Salonlar küçüktü, sığmıyorduk. O gün Başkan elimi tuttu ve ‘sana söz veriyorum, büyük bir salon yapacağım’ demişti. Bugün böylesine büyük bir salonu kazandırdığı için yüksek mimar başkanımıza teşekkür ediyorum. Türkiye’de enderine az rastlanabilecek bir tesisi Gökkubbe’yi kazandırdı. Bizleri bu Gökkubbe altında bir araya getiren Başkanımıza teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.

3 başlık altında Peygamber Efendimiz

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (S.A.V) efendimizi anlamanın önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Mustafa Karataş, Peygamber Efendimizi 3 ayrı başlık altında dinleyicilere anlattı. Asrı Muhammed, Aşkı Muhammed ve Ahlaki Muhammed başlıları altında dinleyicilere ‘Peygamber Efendimizi Anlamak’ konulu konferans veren Karataş, “O’nu anlatmaya söz, mürekkepler yetmez” dedi. Peygamber Efendimizin dünyaya gelmeden önceki insanlığın içinde bulunduğu durumu anlatan ve gerçekleştirilen zulümlerden bahseden Prof. Dr. Mustafa Karataş, Peygamber Efendimizin aynı zamanda bir muallim, devlet adamı, camide imam, ordunun başı olduğunu dile getirerek O’nun örnek alınması gerekliliğine işaret etti. Karataş, “Peygamber Efendimizi doğru tanıyalım. Peygamber Efendimize benzemek zorundayız, bu sadece kılık, kıyafeti ile değil, O’nun sünnetini iyi bilmeliyiz” görüşünde bulunurken, Peygamber Efendimizin sünnetleri ile ilgili bilgiler aktardı. Katılımcıların pür dikkat izlediği konferansta Peygamber Efendimizin istişareye büyük önem verdiğine değindi. “Peygamber Efendimiz gibi istişare etmek zorundayız. Çoğunluğa uymak zorundayız. Çoğunluğa uymakta bereket vardır. En akıllı insan başkasının aklını kullanan insandır” diyerek istişarenin önemine vurgu yaptı.

O’nu anlamak için Kur’an-ı Kerim’i bilmek gerekir

Dünyada sevginin çoğalması gerekliliğine işaret eden Prof. Dr. Mustafa Karataş, insanların yaratılıştan mükemmel olduğunu dile getirerek, Peygamber Efendimizin ahlakını yaşamamız için Kur’an-ı bilmemiz gerektiğine işaret etti. Hadis ve ayetlerle Peygamber Efendimizi anlatan Prof. Dr. Mustafa Karataş, çocukların Peygamber Efendimizi tanıtarak büyütmemiz gerektiğini ifade ederek, “Bu din yaşatmak için gelmiştir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed kendisi için değil, başkaları için yaşamıştır. Ne zamanki başkaları için yaşarsak Peygamber Efendimize benzeriz” şeklinde konuştu.