Isparta GTH’de çözüm toplantıları

Sektörün tüm ilgililerinin yer aldığı toplantıların bundan böyle 2 ayda bir kez tekrarlanacağı belirtildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık (GTH) Isparta İl Müdürlüğü’ne bağlı Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Isparta İli Üretici ve Yetiştirici Birliklerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri’ konulu çalışma grup toplantısı yapıldı.

Toplantıda, birliklerin mevcut durumu ile ilgili fikir alışverişinde bulunularak GTH Bakanlığı tarafından sağlanan desteklemeler hakkında detaylı bilgiler verildi. Toplantının devamında ise yetiştirici ve üretici birlik temsilcileri ayrı ayrı söz alarak sorun, talep ve çözüm önerilerini dile getirdi.

Yapılan toplantıda, gündeme gelen sorunlar ve çözüm önerileri, raportörler tarafından not alındıktan sonra, bu notlar ışığında hazırlanacak olan çalışma sonuç raporunun, Bakanlığın ilgili Genel Müdürlükleri ve ilgili paydaşlara gönderileceği belirtildi.

Toplantıda ayrıca, İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalışma grubu toplantılarının, 2 ayda bir yapılması kararı da alındı.

Toplantıya GTH İl Müdürü Mehmet Tuğrul, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü konu uzmanları Sami Turan, Mehmet Taşçı, Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nden Dr. Hilmi Çetin, İl Müdür Yardımcısı Önder Kaplan, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mehmet Kobuk, İl Müdürlüğü’ne bağlı şube müdürleri, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Ziraat Fakültesini temsilen Doç.Dr. Hacer Çelik Ateş, Orman Bölge Müdürlüğünden Kamuran Ertabak, Isparta Bölgesi Tarım Kooperatifleri Birlik Başkanı Mahmut Barış Aydın, Hayvancılık Kooperatifleri Birliği BaşkanıAbdülkadir Kurucu, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlik Başkanı Hasan Hüseyin Özdemir, Koyun Keçi Yetiştiriciler Birlik Başkanı Süleyman Yaşar Köroğlu, Arı Yetiştiriciler Birlik Başkanı Mehmet Uslu, İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Mustafa Aydemir ve Kırmızı Et Üreticileri Birlik Başkanı Şenol Demirtaş, Merkez Süt Üretici Birliği Başkanı Şevki Kaya, Keçiborlu Süt Üretici Birliği Başkanı Mehmet Arı da katıldı.