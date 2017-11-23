Diğer
Kategoriler
23 Kasım 2017 11:26

Isparta GTH’de çözüm toplantıları

Gıda Tarım ve Hayvancılık (GTH) Isparta İl Müdürlüğü tarafından yapılan ‘Üretici ve Yetiştirici Birlikleri Çalışma Grubu Toplantısı’nda üreticilerin sorun ve talepleri masaya yatırılarak, alınan notlar ışığında çözüm önerilerinin bulunması kararlaştırıldı.

Isparta GTH’de çözüm toplantıları

23 Kasım 2017 11:26

Sektörün tüm ilgililerinin yer aldığı toplantıların bundan böyle 2 ayda bir kez tekrarlanacağı belirtildi.


Gıda Tarım ve Hayvancılık (GTH) Isparta İl Müdürlüğü’ne bağlı Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Isparta İli Üretici ve Yetiştirici Birliklerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri’ konulu çalışma grup toplantısı yapıldı.


Toplantıda, birliklerin mevcut durumu ile ilgili fikir alışverişinde bulunularak GTH Bakanlığı tarafından sağlanan desteklemeler hakkında detaylı bilgiler verildi. Toplantının devamında ise yetiştirici ve üretici birlik temsilcileri ayrı ayrı söz alarak sorun, talep ve çözüm önerilerini dile getirdi.


Yapılan toplantıda, gündeme gelen sorunlar ve çözüm önerileri, raportörler tarafından not alındıktan sonra, bu notlar ışığında hazırlanacak olan çalışma sonuç raporunun, Bakanlığın ilgili Genel Müdürlükleri ve ilgili paydaşlara gönderileceği belirtildi.


Toplantıda ayrıca, İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalışma grubu toplantılarının, 2 ayda bir yapılması kararı da alındı.


Toplantıya GTH İl Müdürü Mehmet Tuğrul, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü konu uzmanları Sami Turan, Mehmet Taşçı, Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nden Dr. Hilmi Çetin, İl Müdür Yardımcısı Önder Kaplan, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mehmet Kobuk, İl Müdürlüğü’ne bağlı şube müdürleri, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Ziraat Fakültesini temsilen Doç.Dr. Hacer Çelik Ateş, Orman Bölge Müdürlüğünden Kamuran Ertabak, Isparta Bölgesi Tarım Kooperatifleri Birlik Başkanı Mahmut Barış Aydın, Hayvancılık Kooperatifleri Birliği BaşkanıAbdülkadir Kurucu, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlik Başkanı Hasan Hüseyin Özdemir, Koyun Keçi Yetiştiriciler Birlik Başkanı Süleyman Yaşar Köroğlu, Arı Yetiştiriciler Birlik Başkanı Mehmet Uslu, İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Mustafa Aydemir ve Kırmızı Et Üreticileri Birlik Başkanı Şenol Demirtaş, Merkez Süt Üretici Birliği Başkanı Şevki Kaya, Keçiborlu Süt Üretici Birliği Başkanı Mehmet Arı da katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ISPARTA HABERLERİ
ISPARTA HAVA DURUMU
11
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    12°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    12°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç