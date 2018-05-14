Isparta Gülü artık sofralarda olacak

Isparta Belediyesi Gül Fuarı ve Uluslararası Gül Festivali’nin Fuar ayağında düzenlenen ‘Güllü Yemek ve Tatlı Yarışması’ sonuçları belli oldu. Isparta Belediyesi, Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) ile Isparta Aşçılar ve Pastacılar Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği yarışma sonrasında dereceye girenlerin ödülleri Gökkubbe Fuar Merkezi’nde düzenlenen törenle verildi.

Madalyaların yanı sıra birincilere 500, ikincilere 300 ve üçüncülere de 200 TL’lik para ödülleri takdimi Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve eşi Dilek Günaydın tarafından gerçekleştirildi.

Günaydın: “Isparta’mıza bu düşünceler geleceğimize bir patent olarak yerleşsin”

Lise, üniversite ile şefler arasında ‘tatlı’ ve ‘ana yemek’ olarak iki kategori halinde yapılan yarışmalar sonrasında düzenlenen ödül töreninde konuşan Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Isparta gül yemekleri ve tatlıları üzerine bir yarışma gerçekleştirildi. Isparta’da gülü biliriz, gülsuyunu biliriz ama bundan yemek yapmasını bilmeyiz. Ancak tatlı olacağını biliriz. Bu yarışmayla Isparta’mızın özü, tanıtımı, benliği olması gerektiğini düşünmüştük. 6 aydan bu yana federasyonumuz, Isparta derneğimiz ve aşçılarımız bu konuya sahip çıktılar. Bugünde araştırdıkları olayı burada ortaya attılar. Isparta’da yeni lezzetli gül yemekleri menüsü doğuyor. Dünyanın çok yerlerinde bu yok. İran’da çok sayıda gül yemekleri vardır. Bizde niye olmasın. İlk defa bir devir başlıyor. Bu yarışmada sona ulaştık. Isparta’da yeni tasarlanmış, icat edilmiş yemek çeşitleri ortaya çıktı. Yalnız Isparta gül yemekleri tatlıları için özel mutfaklar ve yapı tasarımları yapılacak. Şehrimize gelenleri arzu ettiği takdirde gül yemeklerini bulma hedefine ulaştırmak istiyoruz. Bununla ilgili araştırmalar ve geliştirme çalışmaları devam edecek. Belki de öyle bir kökleşecek ki, İran’da nasıl yüzlerce yıldan buyana gül yemekleri yapılıyorsa, Isparta’da da arkası kesilmeden gelecekteki yüzlerce yıl gül yemekleri olsun istiyoruz. Bunun köklerini burada oluşturuyoruz. Amacımız basit bir olay değil. Bu fuar ve festival kapsamında bir detaydı. Bu detayın da çok önemli bir unsur olduğu görülüyor. Isparta’mıza bu düşünceler geleceğimize bir patent olarak yerleşsin diyoruz. Şimdiden Isparta’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Tufan: “Yaptığımız çalışmayla bir literatür oluşturmayı hedefledik”

Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) Genel Başkanı Gökhan Tufan da, 7 bölgede 7 federasyonla hizmet verdiklerini ve 60 vilayette toplam 30 bin üyelerinin bulunduğuna değindi. Tufan, konfederasyon olarak milli değerleri koruma ve hak ettiği yere çıkarma adına 81 vilayette çalışmalar sürdürdüklerini belirtti. Ülke ekonomisi ve milli değerlerin önemine değinen Tufan, “Isparta’da da yaptığımız çalışmayla bir literatür oluşturmayı hedefledik. Yarışmamızda ana tema gül, gülsuyu, gül yaprağı ve gül ile ilgili diğer ürünlerin yer almasıydı. Bu sene başlatılan bu çalışmaların ilerleyen senelerde daha geniş katılımlarla yapmayı hedefliyoruz. Başkanımıza güle verdiği değerden dolayı şahsım ve konfederasyonum adına teşekkür ediyorum. Kendisine tüm desteğimizi vereceğiz” şeklinde konuştu.

İşte, dereceye girenler belli oldu

Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) Genel Başkanı Gökhan Tufan ve Isparta Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Alim Çimenkaya’nın gözetiminde fuarın ilk gününde başlayan ve lise, üniversite ile şefler arasında ‘tatlı’ ve ‘yemek’ olarak iki kategori halinde yapılan yarışmalar sonrasında Liseler Tatlı yarışmasında Sıdıka Kargılı, Emre Yiğit Başer, Caner Koyutürk ilk üç dereceyi alırken, ana yemekte Ramazan Dömbek, Caner Koyutürk ve Mevlüt Ercan derece yapan isimler oldu.

Üniversite ana yemek dalında ise birinciliği Cenk Bay, ikinciliği Merve Yılmaz ve üçüncülüğü Sezgin Koyuncu elde ederken, tatlı kategorisinde Halime Kılıç, Şafak Arslan ve Hasan Faruk Karahan ilk üçe giren isimler oldu.

Şefler arasında ana yemek kategorisinde yapılan yarışmada Cenk Bay, Yeliz Yalçın, Erol Serdar Keskinkılıç ilk üçe girerken, tatlı kategorisinde ise Filiz Sayımlı, Yeşim Bozdoğan ve Hanife Helvacıoğlu ödüle layık görülen isimler oldu.