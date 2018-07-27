Isparta gülü ve lavantası 14 ülkeden gelen öğrenciye tanıtıldı

Gezi sayesinde Isparta’nın gül ve lavantası, aynı anda 14 ülkeye tanıtılmış oldu.

YEE tarafından düzenlenen Türkçe Yaz Okulu programı kapsamında 118 ülkeden bin öğrenci Türkiye’ye geldi. YEE’nin Türkçe öğrenimi ve Türk kültürünü dünyaya tanıtmak amacıyla her yıl düzenlediği Türkçe Yaz Okulu (TYO) kapsamında gelen 14 ülke vatandaşı 24 öğrenci, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) ev sahipliğinde yapılan gezide gül ve lavantayı yerinde tanıdı.

Dünya gül yağı ihtiyacının yüzde 65’lik kısmı ile Türkiye’deki lavanta ihtiyacının yüzde 80’ini tek başına karşılayan Isparta’da misafir olan 24 öğrenci, ‘Lavanta Kokulu Köy’ olarak anılan Keçiborlu Kuyucak köyü ile Keçiborlu’daki gül yağı üretim fabrikasını gezdi.

SDÜ TÖMER Müdür Yardımcısı Kahraman Kılavuz ve YEE Türkçe Okutmanı Kadriye Hoşgör koordinesinde gerçekleştirilen geziler kapsamında, Isparta gülü ve lavantası dünyanın 14 farklı ülkesinden gelen öğrencilere tanıtılmış oldu.

Lavanta bahçeleri ile gülyağı ve lavanta ürünleri üretim tesislerini gezdiler

Gezi kapsamında ilk olarak lavanta bahçelerini gezen 24 misafir öğrenci, açık fotoğraf stüdyosu konumundaki alanlarda doyasıya fotoğraf çektirdi. Bahçelerde, gezi rehberleri ve koordinatörlerden lavanta ile Isparta’daki hasat hakkında da bilgi alan öğrenciler, daha sonra Keçiborlu’daki gülyağı ve lavanta ürünleri üretim tesislerini gezdi.

Burada özel bir tesisteki gül ve lavanta üretim alanlarını inceleyen öğrencilere, Genel Müdür Özgür Özer tarafından yerinde anlatım yapıldı. Kuyucak köyü ve fabrika satış mağazalarında üretimleri öğrenen öğrenciler ayrıca, kendi ülkelerine götürmek üzere alışveriş yapma fırsatı da buldu.

"Bulundukları illerin, yörelerin doğal güzelliklerini tanıma fırsatı yakalıyorlar"

Yapılan geziler hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Okutmanı Kadriye Hoşgör, "Temelde Türkçe eğitimi niteliğinde olan Türkçe Yaz Okulu programı, aynı zamanda düzenlenen kültürel ve sanatsal aktiviteleriyle birlikte, öğrencilerimize kültürümüzü ve dilimizi yakından tanıma fırsatı sunuyor. Bunun yanında düzenlenen gezi programları ile bulundukları illerin, yörelerin doğal güzelliklerini tanıma fırsatı da yakalıyorlar" dedi.