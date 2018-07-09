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09 Temmuz 2018 14:49

’Isparta, güreş düzenleyen kentlere örnek olacak’

Isparta’da 5 Ağustos’ta bu yıl 4.

’Isparta, güreş düzenleyen kentlere örnek olacak’

09 Temmuz 2018 14:49

’sü düzenlenecek olan yağlı güreşlerle ilgili Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Encümen Üyesi Yücel Yılmaz, “Isparta güreş düzenleyen kentlerimize de örnek olacaktır” dedi.


Balıkesir Karesi Belediye Başkanı ve Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Encümen Üyesi Yücel Yılmaz, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’ı ziyaret ederken, 5 Ağustos’ta düzenlenecek olan yağlı güreşlerle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.


Ziyarette Isparta’nın adını Yusuf Ziya Günaydın ile birlikte çok duyar olduklarını ifade eden Yücel Yılmaz, şehirde 5 Ağustos’ta bu yıl 4.’sü yapılacak olan yağlı güreşlerle ilgili olarak, “İnşallah bende burada olmaya çalışacağım. Isparta’nın verdiği değer güreş camiasında oldukça pozitif algılandı. Güreş Türk’ün geçmişinden bugüne taşıyabildiği geleneklerinden soyut dediğimiz kültürün ta kendisi. Bize ait bir spor mu diye baktığımızda gerçekten Türk’le özleşmiş yağlı güreş. Toplumun tamamı tarafından benimsenmiş ata sporumuz. Başkanımıza gönülden teşekkür ediyorum. Kavrayış ve sahipleniş şekli olağanüstü” görüşlerinde bulundu.



“Marifet iltifata mazhar”


Geçen yıl yapılan yağlı güreşlerde başpehlivanlık ile birlikte diğer iki boyda da altın kemer verilmesi bunların güreşçilerde kalıcı olmasını da değerlendiren Başkan Yılmaz, “Marifet iltifata mazhar. Keşke bütün belediyelerimiz aynı uygulayabilse. Başkanımız çok pozitif değerlendirmiş, güreşçilerimize değer vermiş. Bu tüm illerimize, güreş düzenleyen kentlerimize de örnek olacaktır” şeklinde konuştu.



Günaydın: ”Onur verici”


Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Yusuf Ziya Günaydın da, “Değerli başkanıma teşekkür ediyorum. Bizim bu güreşe ilgimizi takdirle karşılaması da bizi memnun etti. Güreş seven ve Türk’ün güreşini bilen bir başkanımız olarak da beni ziyaret etmesi de onur verici” dedi.




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